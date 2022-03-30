Ганна Семенович готова замінити Макса Барських у Росії

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Російським зіркам ніяк не вдається заспокоїтися після гучних висловлювань Макса Барських та інших українських співаків, які прийняли рішення більше не співпрацювати з РФ. Яна Рудковська навіть зажадала від Барських повернути гроші, зароблені у Росії.

Через місяць після початку війни в Україні свою думку наважилася висловити Ганна Семенович. Російська співачка завжди мовчала про політичну ситуацію в РФ, але зараз чомусь вирішила, що треба відкрити рота і назвала вчинок Барських та інших українців "некрасивим".

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Є артисти, які дуже некрасиво вчинили та перейшли на прямі образи, що неприпустимо. Можливо, і добре, що маски зірвані й частина артистів показала своє справжнє обличчя. У нашій країні без них є кому співати, робити це чесно і від душі, – заявила Семенович, пише "Стархіт".

Ганна ж, у свою чергу, залишається "патріоткою" і готова радувати своїх слухачів. Тільки ось чи має Семенович голос і хіти, щоб замінити Барських на сцені? Поки що видно лише самовпевненість.

До того ж, співачка заявляла, що має намір змінити рід діяльності та зайнятися пошиттям спідньої білизни, адже вважає, що зараз саме час пропхати "вітчизняні" ліфчики на ринок.

Раніше Макс Барських безпосередньо звернувся до знаменитостей-рашистів. Найгучніший конфлікт в українського виконавця стався з Тіматі, який відкрито погрожував Барських.

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