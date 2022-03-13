Яна Рудковська вимагає, щоб Макс Барських повернув свої російські нагороди

Російський шоу-бізнес не перший день обговорює висловлювання Макса Барських. Яна Рудковська, яка обстріл українських міст російськими окупантами називає фейком, вважає, що співак повинен повернути всі музичні нагороди, отримані в Росії.
У себе в Telegram-каналі продюсер Діми Білана зазначила, що Барських отримував музичні премії MTV Music Awards, телеканалів МУЗ-ТВ та RU TV, Нового радіо та премії "Жара".
Пісні забрав( нікому вже не потрібні в нашій країні), молодець, тоді нагороди російські поверни на базу, – написала Рудковська.
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Раніше російські зірки активно обговорювали висловлювання Макса Барських про діряву Росію. Тіматі погрожував артисту , а Лера Кудрявцева не розуміла, чому український співак із такою ненавистю говорить про Росію.
Нагадаємо, днями Макс Барських та багатьох інших музикантів внесли до чорного списку одного з російських музканалів .
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