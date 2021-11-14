Софія Ротару та Ані Лорак знову виступлять на Пісні року у Москві

Софія Ротару та Ані Лорак з'являться на "Пісні року-2021" / Фото: скриншот

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному акаунті "Пісні року", глядачі побачать Ані Лорак та Софія Ротару на сцені фестивалю, який відбудеться 4 грудня у Москві.

50-річчя легендарного телефестивалю "Пісня року" відсвяткуємо новорічною ТВ-зйомкою за участю найкращих артистів! У концерті візьмуть участь популярні молоді зірки та метри естради, народні артисти, найяскравіші та найулюбленіші виконавці. Будуть всі – сказано на сторінці фестивалю у Instagram.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, минулого року Софія Ротару теж виступала на "Пісні року" Співачка на сцені в Москві виконала одну з найпопулярніших пісень у своєму репертуарі "Червона рута".

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До речі, і Ані Лорак минулого року також виступила на музичному фестивалі.

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