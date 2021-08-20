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Помолоділа Софія Ротару виступила на Новій хвилі в Сочі (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
20 серпня, 09:05
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Софія Ротару частий гість міжнародний музичного конкурсу "Нова хвиля", який з 2015 року збирає зірок в Сочі. Цей рік не став винятком
Софія Ротару виступила на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля"
Софія Ротару виступила на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" / Фото: instagram.com/about_rotaru/

Кожна поява Софії Ротару на публіці стає приводом для обговорень. Після відпочинку в Італії у співачки вже заплановано кілька концертів. Софія Ротару з'явилася на відкритті музичного фестивалю "Нова хвиля" в Сочі . Співачка прилетіла на фестиваль на запрошення Ігоря Крутого.

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Для виходу в світ Софія Ротару вибрала молочне плаття в підлогу в грецькому стилі. Образ доповнив нюдовий макіяж.

Багато зазначили, що Софія Ротару стала виглядати ще молодше. Чутки про пластичні операції артистка не коментує.

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Софія Ротару виступила в Сочі
Софія Ротару виступила в Сочі / Фото: Instagram: sofiarotaru_fan

Менеджер співачки запевняє, що секрет молодості Ротару дуже простий.

Софія Михайлівна, як і будь-яка артистка, не може собі дозволити є все, що вона хоче. Перед зйомками вона їде на детокс, на чистку організму. Найчастіше це якийсь готель, де вона голодує або харчується, підраховуючи калорії. Дієтологів у неї немає, вона їсть домашні яйця, овочі зі свого городу і все, – сказав менеджер співачки kp.ru.

Зазначається, що крім Софії Ротару на фестивалі "Нова хвиля" візьмуть участь Макс Барських, Ані Лорак та Maruv.

Нагадаємо, 24 серпня Софія Ротару візьме участь у великому концерті на "Олімпійському" до Дня Незалежності України.

Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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