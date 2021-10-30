Корупційний скандал: у чому суть закону #5572 і чому сваряться Тарас Тополя та Руслана

Руслана виступила проти Тополі після новини про затримання лобіста із шоу-бізнесу / Фото: YouTube, instagram.com/tarastopolia

Відомо, що зловмисник намагався внести виправлення чи відстрочити на невизначений строк законопроєкт №5572. Чоловік був затриманий минулої ночі під час спроби підкупу народного депутата через його помічника.

Ні СБУ, ні Офіс генпрокурора не назвали ім'я фігуранта, проте музикант Тарас Тополя стверджує, що це директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Олександр Нікін .

Реклама

Тополя опублікував у своєму Facebook пост із світлинами з місця затримання, а також оприлюднив інформацію про суми, що фігурують у справі.

Сума, передана Нікіним та зафіксована правоохоронцями – 100.000 доларів. Окрім цього, пропонувалося передавати "потрібним особам" ще по 100.000 доларів, увага щорічно, – написав Тарас Тополя.

Скріншот із Facebook Тараса Тополі

Реклама

У Руслани Лижичко така обізнаність Тополі викликала до нього низку питань. Вона поцікавилася у колеги, звідки він знає про затримання та суму хабара.

Тарасе, у мене до тебе лише три питання: 1. Звідки у тебе інформація про затримання? 2. Звідки у тебе інформація про розмір хабара, запропоновані умови хабара та причетних персон? 3. Звідки у тебе фото? З того, як швидко ти відповіш, буде зрозумілою твоя "щирість" та "незаангажованість", – написала Руслана.

Скріншот із Facebook Руслани

Реклама

Продюсер та чоловік Руслани – Олександр Ксенофонтов – також написав, що про затримання Нікіна він дізнався через 10-15 хвилин після публікації Тараса Тополі.

Тарас викладає фото, інформацію та звинувачення ще до того, як це встигають передати ті, про кого він пише. А на місці ще немає адвокатів, – зазначив Ксенофонтов у коментарі.

А от Валерій Харчишин із гурту "Друга Ріка" став на бік Тополі. У коментарі до посади Руслани він нагадав як у 2009-му Олександра Нікіна вже затримували за хабар:

Руслано, люба, я тебе попереджав на одній із перших зустрічей після невдалої акредитації щодо директора вашої ОКУ про те, що не може двічі засуджений за земельне шахрайство ставленик колишнього міністра Табачника торкатися авторських грошей. Ти відповідала – я не знаю, хто це. Тепер ти його теж захищатимеш?

Що таке закон 5572?

27 травня 2021 р. у Верховній Раді України було зареєстровано Проект закону №5572 Про внесення змін до Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав" щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління.

Ціль законопроекту – "розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного оповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти".

Проектом закону 5572 пропонується скасувати реформу організацій колективного управління, запроваджену у 2018 році, та позбавити акредитації ОКУ (уповноважені організації колективного управління авторським правом – ред.).

Зокрема, проєкт розблокує збір "авторських" роялті та українські автори зможуть отримати винагороду з-за кордону, а іноземні правовласники отримають кошти на публічне використання їхніх творів в Україні.

Артисти та представники музичної індустрії розділилися на два табори – перші підтримують ухвалення закону, а інші виступають проти нього.

Хто "проти" і хто "за"

Наприклад, Руслана раніше заявила, що ухваленням згаданого закону "…фактично пропонується знову скасувати акредитацію і знову повернути нас у той самий первісний стан хаосу, в якому знаходилася наша індустрія до реформи…".

Марія Бурмака теж виступила проти проєкту 5572, який, вона впевнена, сприятиме тому, що автори знову не отримуватимуть роялті за свою творчість.

Яніна Соколова ж зазначає, що "закон 5572 – правильний" і що він зробить вільними та прозорими надходження насамперед у скарбничку артиста.

Загалом дуже багато українських артистів підтримують закон 5572, серед них: Юрій Рибчинський, Потап, Onuka, Аліна Гросу, Валерій Харчишин, Олег Михайлюта, Катерина Павленко, KAZKA, Lama та інші.

Ще новини на тему: