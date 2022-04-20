"Русские, мы все прос*али": гурт "Ногу Свело!" у новій пісні висміяв зомбованих росіян

Відома рок-група заспівала про крах Росії, до якого веде їхня війна в Україні

Російський рок-гурт "Ногу Свело!" сьогодні презентував нову пісню під назвою "Покоління Z". У ролику артисти спробували розповісти, як пропагандисти смикають за ниточки та знищують інтелект у росіян, вказали на міфи, які використовує кривава російська влада, виправдовуючи війну в Україні.

У тексті пісні також йдеться про те, що росіяни "дичавіли" і готові "порвати зубами за право залишитися рабами", поки Кремль своїми рішеннями вбиває народ.

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У відео фронтмен Максим Покровський сидить біля багаття, а довкола нього спливають коментарі зомбованих пропагандою росіян.

Просимо всіх наших однодумців не ображатися: у відео ми використовуємо коментарі тих, хто мало що розуміє і не звик використати свою голову за призначенням. Просто наше відео саме про це,

- йдеться в описі відео.

Максим Покровський / відеоскріншот

Кліп "Ногу Свело!" – "Поколение Z" доступне для перегляду далі в ролику.

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Текст пісні "Ногу Свело!" – "Поколение Z"

*Поколение Z*

Русские, мы все просрали...

А было так хорошо в начале:

Большая страна и демократия,

Нефтяная труба,

*бать ее.

Русские, мы одичали,

Но были не так опасны,

Пока мычали.

А теперь готовы порвать зубами

За право умереть рабами.

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Русские, мы все просрали...

Допинг-контроль, олимпийские медали,

"Северный поток" газовый

Висит как *ондон многоразовый.

Русские!

Нас свои истребляют

И походу употребляют,

Ведут в никуда кривыми дорогами,

Зовут "овощами" и "бандерлогами".

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,

Пока еще умеете читать.

Разбили на куски,

Порвали на клочки -

Мне эту землю больше не узнать.

Отдельно замечу для тех, кто не в теме:

"Мартышка и очки" – это в нашей звездной системе

Басня была такая в почете.

Да, по х*ю, вы не поймете...

Мы ее учили в школе,

И еще про "Русское поле",

И о том, что Крым – это часть Украины,

Мы – не рабы, рабы – не мы.

Русские, вас никто не хочет завоевать!

На вас никто не д*очит, вашу мать!

Успокойтесь!

Лучше самих себя побойтесь!

Отдельно замечу для тех, кто не в теме:

Я не с этими и не с теми.

Я сам по себе.

Таким и останусь.

А кто недоволен, идите в анус!

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,

Пока еще умеете читать.

Разбили на куски,

Порвали на клочки -

Мне эту землю больше не узнать.

***Разговор русского военнопленного с матерью:

- Я попал в плен сейчас. Мы приехали, они нас обманули.

- Как обманули? Ваня! Вань, ты чо говоришь!? Какие тела!?

- Ну... их тела...

- Ты Родину защищал!

- Нет никакой Родины...***

Русские, нас припугнули

Гейропой, Пиндосией...

Ну и х*йли?

Годок, другой и Сибирь пустая

Станет провинцией Китая.

Где же великие Х, У, Й?

Мы между ног заглянули украдкою.

Поздно метаться! Их больше нет!

Вот алфавит поколения Z!

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,

Пока еще умеете читать.

Разбили на куски,

Порвали на клочки -

Мне эту землю больше не узнать.

"Мартышку и очки" прочтите, землячки,

Пока еще умеете читать.

Разбили на куски,

Порвали на клочки -

Мне эту землю больше не узнать.

Русские! Присоединяйтесь!

И оставаться людьми не стесняйтесь!

Хватит дома называть берлогами,

Быть овощами и бандерлогами!

До речі, цього тижня зачарувала проникливим виконанням пісні "Рідна мати моя" Злата Огнєвіч.

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