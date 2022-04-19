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До мурашок: Злата Огнєвіч зачарувала проникливим виконанням пісні "Рідна мати моя"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 14:40
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Українська співачка опублікувала відео з виконанням легендарної пісні. Ви маєте це почути!
Співачка підкорила виконанням легендарної пісні
Співачка підкорила виконанням легендарної пісні / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Популярна українська артистка Злата Огнєвіч, яка раніше розповідала про батька, який рятує людей у Харкові, записала проникливе відео, яке має підбадьорити українців.

На сторінці в Instgram Злата Огнєвіч представила відео, де під акомпанемент фортепіано виконала пісню "Рідна мати моя". Також вона закликала всім думати про перемогу, адже думки є матеріальними.

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Вийшло настільки зворушливо, що просто неможливо стримати сліз!

Зазначимо, Злата Огнєвіч продовжує морально підтримувати наш народ. Нещодавно вона заявила, що готова на жертви заради українців і віддала б своє життя за тих, хто залишився в Маріуполі.

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Нагадаємо, Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану у Києві під звуки вибухів.

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

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