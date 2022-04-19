До мурашок: Злата Огнєвіч зачарувала проникливим виконанням пісні "Рідна мати моя"

Українська співачка опублікувала відео з виконанням легендарної пісні. Ви маєте це почути!

Співачка підкорила виконанням легендарної пісні / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Популярна українська артистка Злата Огнєвіч, яка раніше розповідала про батька, який рятує людей у Харкові, записала проникливе відео, яке має підбадьорити українців.

На сторінці в Instgram Злата Огнєвіч представила відео, де під акомпанемент фортепіано виконала пісню "Рідна мати моя". Також вона закликала всім думати про перемогу, адже думки є матеріальними.

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Вийшло настільки зворушливо, що просто неможливо стримати сліз!

Зазначимо, Злата Огнєвіч продовжує морально підтримувати наш народ. Нещодавно вона заявила, що готова на жертви заради українців і віддала б своє життя за тих, хто залишився в Маріуполі.

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Нагадаємо, Віталій Козловський випустив пісню про війну, записану у Києві під звуки вибухів.

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