Секрети молодості Ауріки Ротару: співачка розповіла, як в 62 виглядати на 40

Ауріка Ротару в 62 роки старається виглядати на 40 / Фото: Инстаграм

У свої 62 роки Ауріка Ротару виглядає вражаюче: сучасний стиль одягу і зачіска – справа рук стилістів співачки, а що стосується підтягнутою фігури – це харчування і спорт або все-таки генетика? Народна артистка більше схиляється до другого:

В першу чергу, звичайно ж, генетика. Я вдячна татові з мамою за те, що вони так нагородили нас. У нас всі в родині виглядають чудово, – ділиться Ауріка.

Фото: Instagram Ауріки Ротару

Також Ротару розповіла, що не дотримується особливого харчування та іноді, на сімейних застіллях, вони з сестрою можуть дозволити собі далеко не дієтичні страви і алкоголь власного виробництва:

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Я люблю звичайну домашню їжу. Коли ми зустрічаємося з Софією, можемо посмажити картоплю, любимо яйця і їмо їх хоч тричі в день! У дитинстві у нас було господарство, корова, тому ми їли сир, яйця, пили молоко. Зараз, коли збираємося в селі, завжди накриваємо на стіл і можемо випити домашнього вина, – розповідає співачка.

Але також, коли Ауріка приїжджає до сім'ї в село, все таки намагається обмежувати себе в кількості їжі, а з'їдене компенсувати фізичними навантаженнями:

У нас люблять всі поїсти добре, вся сім'я. Коли ми вдома, то, звичайно ж, намагаємося менше їсти і більше ходити, я часто катаюся на велосипеді , – зізнається Ротару.

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