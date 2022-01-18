Сім'я у зборі: дивіться рідкісне фото Наташі Корольової із сестрою та племінницею

/ Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Корольова активно у соцмережах ділиться спільними фото зі своєю родиною. Часто в Мережі критикують не лише співачку, а й її близьких. Але фото зі старшою сестрою Іриною, яка колись була відома під псевдонім Руся, рідко можна побачити. Сестри вирішили це виправити.

Ірина опублікувала в Instagram кілька фото з Наталкою Корольовою, а також знімок співачки з племінницею.

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Наталя Корольова з сестрою / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Корольова із сестрою Іриною / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

Наташа Корольова з племінницею / Фото: instagram.com/irinaossaoulenko/

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Нагадаємо, Ірина Осауленко – старша сестра Наташі Корольової. Колись Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри у шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира.

Нині Ірина живе у США. У неї двоє дітей – дочка Софія та син Матвій. У сина у чотирирічному віці діагностували аутизм. Зіркова сестра допомагає Ірині та оплачує дороге лікування Матвія.

Раніше Наташа Корольова вперше зізналася, що відбувалося поза камерами після її зізнання про позашлюбну дочку.