Незручно вийшло: сина Наташі Корольової на новому відео з мамою прийняли за дівчину

Співачка Наташа Корольова опублікувала нове відео із сином Архипом та нарвалася на чергову хвилю хейту

Мережу збентежив зовнішній вигляд сина Наташі Корольової / Фото: instagram.com/koroleva__star

Синові Наташі Корольової часто дістається в Мережі. Багато хто вважає, що Архіпу не варто намагатися будувати кар'єру в шоу-бізнесі, а співачку просять менше піарити спадкоємця . Сама Корольова зізнавалася, що бачить сина в іншій сфері, ну раз йому подобається шоу-бізнес, допомагатиме йому.

Співачка своє слово тримає. У Instagram вона опублікувала нове відео з Архіпом із чергових зйомок. Мама із сином у яскравих образах танцювали під пісню Діми Білана.

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Під новою публікацією співачки підписники знову стали просити Наташу Корольову менше просувати сина та зазначали, що сцена – не його.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

А інших підписників збентежив зовнішній вигляд Архипа. Деякі користувачі подумали, що співачка танцює із дівчиною.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, 19-річний Архіп Глушко навчався на факультеті сходознавства та вивчав японську мову, але нещодавно покинув московський виш і з того часу виступає зі своєю знаменитою мамою на сцені, знімається разом з нею у різних шоу на росТВ.

Раніше в Мережі з'явилося відео, як син Наташі Корольової співає без фонограми