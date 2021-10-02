Сергій Притула привітав сина з днем народження на екстремальній висоті (фото)

Сергій Притула показав екстремальне фото зі своїм сином / Фото: instagram.com/siriy_ua
Цього літа Сергй Притула відсвяткував своє 40-річчя, а також річницю шлюбу з дружиною Катериною. Сьогодні відомий телеведучий вітає сина Діму.
Притулі-молодшому виповнилося 13 років і сьогодні він разом із батьком піднявся над містом. Фотографіями з літака Сергій Притула поділився в Instagram.
Нехай настрій буде таким щодня! З днем народження, Дмитрику, – написав в пості зірковий тато.
Кілька кадрів ведущий також опублікував у сторіс.
Дмитро Притула з'явився у шлюбі Сергія Притули та Юлії Андрійчук.
Вдруге шоумен одружився в 2015 році – його обраницею стала Катерина Сопельник. У пари народилися дві дочки – Соломія та Стефанія.
Дивіться в сюжеті, як Сергій Притула проводив час із сім'єю під час локдауну:
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