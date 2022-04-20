Серіал "Клон": як все починалося – відео, яке ви точно ніколи не бачили!

Порція легкої ностальгії для всіх прихильників серіалу "Клон" / Фото: открытые источники

Поки наші читачі обговорювали, як змінилася з роками Джованна Антонеллі, виконавиця ролі Жаді, у нас з'явилася цікава новина для шанувальників серіалу "Клон".

Для всіх, хто сумує за культовою історією з 2000-х, ми знайшли раритетне відео, яке ви точно не бачили. У ролику – актори улюбленого усіма серіалу у перші дні зйомок.

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Каст, "подорож" по знайомих декораціях, історії за кадром – те, що ви повинні побачити. Ностальгію гарантовано!

Нагадаємо, "Клон" – бразильський мелодраматичний телесеріал виробництва телекомпанії "Globo", який вперше вийшов на екрани в 2001 році. Він став однією з найуспішніших теленовел Бразилії. До 2010 року телесеріал для демонстрації експортували до 90 країн. Роман між головними героями – Джованною Антонеллі та Муріло Бенісіу, що зав'язався на знімальному майданчику, став ще однією причиною зростання популярності серіалу. У пари народився спільний син, але вони розлучилися.

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Лукас та Жаді / кадр їх фільму

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