Шакіра показала, як виросли її сини від відомого футболіста: Копія мами! (фото)

Шакіра показала, як відпочила з дітьми у Діснейленді. / Фото: Getty Images, instagram.com/shakira
Все частіше селебретіс публікують фото та відео в Мережі зі своїми дітьми. Чи то вони хизуються, чи то тішаться спадкоємцями – невідомо, але фанати однозначно радіють таким моментам. Напередодні Нового року Брітні Спірс запостила ролик зі своїми синами-красенями, а це Шакіра показала "незабутні моменти" зі своїми хлопчиками.
Днями 44-річна зірка разом з синами — восьмирічним Міланом та шестирічним Сашком розважались у Діснейленд, розташованому у Флориді. Звідти співачка зробила серію знімків, які згодом запостила у Instagram.
На одному з фото Шакіра разом з синами з'явилися неймовірно щасливими, з вушками Міккі Мауса на голові.
До речі, як виявилося, саме Міккі Мауса найбільше мріяли побачити Мілан та Сашко! І от зіркова матуся зробила їм такий сюрприз.
Також артистка показала власний портрет у кумендому образі на тлі замку Попелюшки.
Незабутні моменти! Нам усім потрібно трохи фантазії!, – поділилася емоціями Шакіра.
Фоловери засипали компліментами зіркову сімейку та зазначили, що хлопчики – копія мами!
До речі, діти разом з мамою захоплюються серфінгом. Усі троє складають таку собі маленьку серф-команду.
Нагадаємо, батьком Мілана та Саші є знаменитий іспанський футболіст Жерар Піке, який молодший за співачку на 10 років.
Парочка перебуває у стосунках вже більше 10 років, проте вони досі не наважилася одружитись, чим фани збентежені.
Раніше миле відео зі синами опублікував Монатік. Хлопчики танцювали під трек свого зіркового тата.