Шакіра показала, як виросли її сини від відомого футболіста: Копія мами! (фото)

Шакіра показала, як відпочила з дітьми у Діснейленді. / Фото: Getty Images, instagram.com/shakira

Все частіше селебретіс публікують фото та відео в Мережі зі своїми дітьми. Чи то вони хизуються, чи то тішаться спадкоємцями – невідомо, але фанати однозначно радіють таким моментам. Напередодні Нового року Брітні Спірс запостила ролик зі своїми синами-красенями, а це Шакіра показала "незабутні моменти" зі своїми хлопчиками.

Днями 44-річна зірка разом з синами — восьмирічним Міланом та шестирічним Сашком розважались у Діснейленд, розташованому у Флориді. Звідти співачка зробила серію знімків, які згодом запостила у Instagram.

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На одному з фото Шакіра разом з синами з'явилися неймовірно щасливими, з вушками Міккі Мауса на голові.

Артистка весело проводить час з дітьми. / Фото: instagram.com/shakira

До речі, як виявилося, саме Міккі Мауса найбільше мріяли побачити Мілан та Сашко! І от зіркова матуся зробила їм такий сюрприз.

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Також артистка показала власний портрет у кумендому образі на тлі замку Попелюшки.

Співачка в вушках Міккі Мауса. / Фото: instagram.com/shakira

Незабутні моменти! Нам усім потрібно трохи фантазії!, – поділилася емоціями Шакіра.

Фоловери засипали компліментами зіркову сімейку та зазначили, що хлопчики – копія мами!

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До речі, діти разом з мамою захоплюються серфінгом. Усі троє складають таку собі маленьку серф-команду.

Шакіра з дітьми займаються серфінгом. / Фото: instagram.com/shakira

Нагадаємо, батьком Мілана та Саші є знаменитий іспанський футболіст Жерар Піке, який молодший за співачку на 10 років.

Шакіра з бойфрендом та синами. / Фото: Getty Images

Парочка перебуває у стосунках вже більше 10 років, проте вони досі не наважилася одружитись, чим фани збентежені.

Раніше миле відео зі синами опублікував Монатік. Хлопчики танцювали під трек свого зіркового тата.