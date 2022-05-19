Шарліз Терон закрутила роман з ексчоловіком Геллі Беррі – ЗМІ

Шарліз Терон приписують роман з Гебрієлем Обрі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі активно обговорюють можливі романтичні стосунки Шарліз Терон з манекенщиком Габріелем Обрі – колишнім чоловіком Геллі Беррі, яка вчетверте вийшла заміж (Обрі та Беррі були у фактичному шлюбі, – Ред).

Як повідомляє Us Weekly, Шарліз Терон та Габріеля Обрі застукали на побаченні!

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Вони дуже невимушені та насолоджуються суспільством один одного, – сказав інсайдер виданню.

Шарліз Терон та Гебрієль Обрі

До речі, це не вперше зірок підозрюють у стосунках. Ще у 2017 році папараці піймали Терон та Обрі на пірсі Санта-Моніки в Каліфорнії. Втім, Шарліз одразу спросутвала чутки про роман.

Я ніколи не зустрічала його. Я побачилась з ним лише на три секунди. Я просто привіталась з ним, тому що наші діти ходять в одну школу, – пояснювала акторка в інтерв'ю Енді Коену.

До речі, якщо ви не знали, то Шарліз Терон жодного разу не виходила заміж! Хоч про її особисте життя можна писати цілі романи.

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Коротко про особисте життя акторки

Зірка з 2015 року у статусі "холостячки". Останні її серйозні стосунки були з Шоном Пенном – вони зустрічались півтора роки. Сама знаменитість зізнавалась, що готова до новий знайомств, проте її і так все влаштовує.

Я не відчуваю себе самотньою. Після того, як у мене з'явилися діти – справа не в тому, що це щось заміняє або робить менш зацікавленим у романтиці. Бути мамою чи татом – це велика робота і частина її припадає на кінець дня, коли я лягаю в ліжко і кажу собі: "О боже мій, я не хотіла б, щоб цей день був іншим", – ділилась кінозірка.

Зазначимо, що Терон має двох прийомних дітей. У 2012 році вона усиновила хлопчика Джексона, а в 2015 році дівчинку Огастію. У квітні 2019 року Шарліз розповіла, що Джексон – трансгендерна дівчинка.

Шарліз Терон зі своїми дітьми

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Романи акторки

У середині 1990-х років Терон два роки зустрічалась з актором Крейгом Бірко. З 1997 до 2001 року зірка перебувала у стосунках з солістом гурту Third Eye Blind Стівеном Дженкінсом.

У 2002 році Терон почала зустрічатися з актором Стюартом Таунсендом. Вони познайомились на зйомках фільму "24 години". Пара розійшлася у січні 2010 року.

У 2013 рокці Шерліз Терон почала зустрічатися з актором Шоном Пенном. Через рік пара оголосила про заручини, проте вже у 2015-му їхнійм тсосункам прийшов кінець.

Хто такий Габрієль Обрі

Канадський манекенщик з 2006 до 2010 року перебував у фактичному шлюбі з Геллі Беррі. У 2008 році у них народилася дочка Нала Аріела Обрі.

Беррі та Обрі з донькою

Розставання зірок пройшло скандально. Вони довго судились за опіку над дитиною. Ба більше, зірка звинувачувала екс-коханого у расизмі.

Нагадаємо, днями поширились чутки, що Джейсон Момоа зустрічається з гарячою мексиканською акторкою після розлучення з Лізою Боне.