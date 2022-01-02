Но пятый мой совсем не такой: Холли Берри снова вышла замуж

Официально узаконить отношения с музыкантом Ван Хантом актриса решила в первый же день 2022 года

Холли Берри и Ван Хант поженились / Фото: instagram.com/halleberry

55-летняя Холли Берри спустя год отношений вышла замуж за 51-летнего американского музыканта Ван Ханта. В Instagram-профиле звезда "Готики" и "Женщины-кошки" опубликовала совместные фото с избранником.

Вероятно, пара поженилась 1 января, потому что один из снимков Холли подписала "Это 2022-й", а еще добавила фразу, что "Это официально".

Реклама

Холли Берри вышла замуж / Фото: instagram.com/halleberry

Впервые о романе с Ван Хантом актриса сообщила в апреле 2021 года.

Реклама

Холли Берри и Ван Хант поженились / Фото: instagram.com/halleberry

О всех замужествах Холли Берри

Официально голливудская звезда была замужем три раза: за бейсболистом Дэвидом Джастисом, за музыкантом Эриком Бене, а также за актером Оливье Мартинесом, от которого родила сына Масео Роберта Мартинеса.

Ее четвертые серьезные отношения были с фотомоделью Гэбриелом Обри (2006-2010). У них в 2008 году родилась дочь — Нала Ариэла Обри.

Реклама

Ранее о помолвке сообщила американская актриса Линдси Лохан.