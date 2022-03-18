Шок! Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес більше не разом. Такою новиною пара шокувала своїх шанувальників в Instagram.

Ця пара стала найріднішими людьми одне одному, і це найближчі друзі. Такими вони залишаються. Єдине... вони просто тепер не разом, – повідомили Надя та Вова фанатам.

Що спричинило розрив Дорофєєвої та Дантеса, вони поки не повідомляють, але кажуть, що зв'язок між ними не обірвався.

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За словами колишнього подружжя, вони залишаються в добрих стосунках і, як і раніше, будуть одне для одного близькими людьми. Однак як подружжя їх більше немає.

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