Надя Дорофєєва відреагувала на своє ім'я у списку заборонених у рф зірок: "Пишаюся бути в цьому лайнапі!"

Українська виконавиця, як і багато її колег, виявилася однією із заборонених у росії знаменитостей. Але її це зовсім не засмутило, а навіть, навпаки

Дорофєєва відреагувала на список заборонених у Росії артистів / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Російська влада всіма способами намагається захистити своїх громадян від іншого світу, за заборонами на соціальні мережі з'явилися списки заборонених у Росії артистів.

Однією з таких виконавців стала українська співачка Надя Дорофєєва. Проте її це зовсім не засмутило, а навіть, навпаки – Дорофєєва заявила, що рада бути у цьому списку.

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Пишаюся бути у цьому лайнапі! – написала співачка у своєму Instagram.

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Окрім Дорофєєвої, до "чорного списку" росії потрапили й інші популярні українські артисти:

Alekseev

Макс Барських

Віра Брежнєва

гурт "Один у каноє"

гурт "Океан Ельзи"

Іван Дорн

Настя Каменських

Світлана Лобода

Дмитро Монатик

Потап

Згідно з документом артистам забороняється використання української символіки, а також будь-які згадки про так звану російською владою "спецоперацію в Україні".

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До слова, кількома днями раніше Макс Барських, який теж опинився у списку, заборонив використовувати свою музику на території Росії.

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До цього стало відомо про те, що один із російських каналів опублікував свій перелік заборонених виконавців.

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