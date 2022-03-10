Шон Пенн обговорив з Андрієм Єрмаком надання винищувачів Україні для захисту від РФ

Шон Пенн закликав американців до протестів за Україну після розмови з Андрієм Єрмаком / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины

Шон Пенн приїхав до Києва напередодні початку вторгнення Росії. Актор давно хотів зняти фільм про Україну та військові дії на Донбасі, де встиг побувати взимку цього року.

Після того, як Шон Пенн висловив захоплення Володимиром Зеленським, актор вирішив поговорити з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Лауреат премії "Оскар" наголосив, що країни НАТО повинні надати Україні винищувачі для захисту від країни-агресора. За словами актора, бюрократія США та Польщі не дозволяє передати країні реактивні літаки, і з цим треба щось робити.

Щойно завершив дзвінок з головою Офісу президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Надзвичайно потрібні (для України. – Ред.) винищувачі зараз застрягли десь у бюрократичних процесах між Білим домом і урядом Польщі і досі не передані до України, – написав Пенн.

Окрім того, актор закликав громадян США виходити на протести на підтримку України. Шон Пенн вважає, що обурення громадськості може "допомогти подолати перешкоди".

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Днями польський уряд заявив, що країна готова перемістити для ЗСУ власні літаки МіГ-29 на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження США. А Штати могли далі передати ці винищувачі безпосередньо Україні. Проте у Пентагоні заявили, що виступають проти такого кроку.

У Міноборони США вважають, що Росія може вирішити, що передача винищувачів Україні є ескалаційним кроком.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн звернувся до Андрія Єрмака і назвав напад Росії на Україну найжахливішою помилкою Путіна.

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