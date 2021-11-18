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Голлівудський актор Шон Пенн приїхав на Донбас знімати фільм (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
18 листопада, 17:36
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Американський актор та продюсер нещодавно секретно прилетів до України. Спочатку він відвідав столицю, а потім приїхав до зони бойових дій на Донбас
Відомий актор приїхав із візитом у Приазов'я
Відомий актор приїхав із візитом у Приазов'я / Фото: Facebook

Ми раніше розповідали, що Шона Пенна помітили у центрі Києва. Як з'ясувалося, актор прилетів до України для секретних зйомок, інформацію про які поки що заборонено поширювати. Основою сюжету для документального фільму актора, вочевидь, слугуватимуть революційні події 2013-2014 років.

Сьогодні Пенн, у супроводі американської делегації, вирушив. у Донецьку область. Також разом із ним приїхала знімальна група актора.

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Шона Пенна у зоні бойових дій супроводжувала американська делегація
Шона Пенна у зоні бойових дій супроводжувала американська делегація / Фото: Facebook

Шон поспілкувався з військовослужбовцями, які показали йому умови свого життя та провели екскурсію околицями Приазов'я. Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

У творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох "Оскарів" планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум – розповісти широкій публіці про події, які зараз відбуваються в нашій країні, – повідомляє ООС.

Актор поспілкувався з українськими військовими
Актор поспілкувався з українськими військовими / Фото: Facebook

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Шон Пенн нагороджений двома преміями "Оскар" за фільми "Таємнича річка" та "Харві Мілк". Крім цього, він має безліч інших престижних нагород, серед яких "Золотий глобус" і "Золота пальмова гілка". Актор паралельно зі зйомками у кіно займається створенням документальних картин та волонтерством.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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