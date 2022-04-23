Символ незламності: Ольга Сумська показала знак перемоги України

Ольга Сумська показала хороший символ / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська, як і мільйони українців переживає непростий період через російське вторгнення та втрату найріднішої людини. У акторки також болить серце за батьківщину та співвітчизників. Їй боляче дивитись на наслідки приходу "русского мира" у наші міста.
Та все ж Сумська вірить у перемогу українського народу, бо за нами правда.
Ба більше, у Instagram Сумська потішила своїх фанатів – артистка показала знак перемоги України у війні проти путінського нашестя.
Зірка опублікувала фото зруйнованого окупантами будинку, а на рештках його даху оселилася лелека.
Лелеки повернулись! Для мене це – символ незламності і життя, яке має продовжуватись! Україна переможе!, – наголосила Сумська.
На опублікованих світлинах видно, що лелека, яка повернулась з теплих країв, звила собі гніздечко на залишках даху обваленого будинку. Без сумнівів, ми переможемо та відбудуємо нашу прекрасну та незалежну країну!
Фоловерів зворушити такі кадри. Шанувальники Сумської зазначили, що знак правдивий:
- Це найзворушливіше фото війни.
- Кажуть, що лелеки не прилітають коли війна. Це добрий знак!
- Лелека на даху – мир на землі.
- Давно чекала на цей знак життя та миру.
Раніше Ольга Сумська поділилася моторошними кадрами з Маріуполя. Акторка наголосила, що масштаб трагедії в місті не має меж.