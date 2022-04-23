Символ незламності: Ольга Сумська показала знак перемоги України

Ольга Сумська показала хороший символ / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, як і мільйони українців переживає непростий період через російське вторгнення та втрату найріднішої людини. У акторки також болить серце за батьківщину та співвітчизників. Їй боляче дивитись на наслідки приходу "русского мира" у наші міста.

Та все ж Сумська вірить у перемогу українського народу, бо за нами правда.

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Ба більше, у Instagram Сумська потішила своїх фанатів – артистка показала знак перемоги України у війні проти путінського нашестя.

Зірка опублікувала фото зруйнованого окупантами будинку, а на рештках його даху оселилася лелека.

Лелека прилетіла на зруйнований будинок / Фото: instagram.com/olgasumska

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Лелеки повернулись! Для мене це – символ незламності і життя, яке має продовжуватись! Україна переможе!, – наголосила Сумська.

На опублікованих світлинах видно, що лелека, яка повернулась з теплих країв, звила собі гніздечко на залишках даху обваленого будинку. Без сумнівів, ми переможемо та відбудуємо нашу прекрасну та незалежну країну!

Лелека застала війну / Фото: instagram.com/olgasumska

Фоловерів зворушити такі кадри. Шанувальники Сумської зазначили, що знак правдивий:

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Це найзворушливіше фото війни.

Кажуть, що лелеки не прилітають коли війна. Це добрий знак!

Лелека на даху – мир на землі.

Давно чекала на цей знак життя та миру.

Скріншот Instagram

Раніше Ольга Сумська поділилася моторошними кадрами з Маріуполя. Акторка наголосила, що масштаб трагедії в місті не має меж.