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"Похоронили под звук сирен": В Киеве простились с мамой Ольги Сумской

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 15:04
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Легендерной актрисы Анны Сумской не стало в возрасте 88 лет
В Киеве похоронили маму актрис Ольги и Натальи Сумских
В Киеве похоронили маму актрис Ольги и Натальи Сумских / Фото: Instagram

27 февраля Ольга Сумская сообщила печальное известие – из жизни ушла ее мама. Это произошло через несколько дней после вторжение РФ в Украину.

Маму легендарных артисток Ольги и Натальи Сумских – Анну Ивановну – похоронили 1 марта. Простились со знаменитостью в Киеве.

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В Facebook Ольга Сумская отметила, что родного человека провели в последний путь под звук сирен.

Успели похоронить нашу красавицу мамочку, Анну Ивановну... С молитвой священника и под звуки сирен... Господи, спасибо тебе, – написала актриса.

В комментариях неравнодушные люди выразили свои соболезнования:

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  • С актерами прощаются аплодисментами. К сожалению, поклонники не смогли этого сделать. Остается молитва и вечная светлая память.
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  • Оля, держись! Жизнь нас испытывает на стойкость! Светлая маме память.
Скриншот
  • Тяжело… как тяжело на сердце. Земля пухом.
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Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Киевской области. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (1955, мастерская П. Сергиенко). Она работала в разных украинских театрах и сыграла более 150 ролей.

Отметим, Ольга Сумская часто делилась в Instagram семейными фото с матерью.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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