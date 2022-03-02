"Похоронили под звук сирен": В Киеве простились с мамой Ольги Сумской

27 февраля Ольга Сумская сообщила печальное известие – из жизни ушла ее мама. Это произошло через несколько дней после вторжение РФ в Украину.
Маму легендарных артисток Ольги и Натальи Сумских – Анну Ивановну – похоронили 1 марта. Простились со знаменитостью в Киеве.
В Facebook Ольга Сумская отметила, что родного человека провели в последний путь под звук сирен.
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Успели похоронить нашу красавицу мамочку, Анну Ивановну... С молитвой священника и под звуки сирен... Господи, спасибо тебе, – написала актриса.
В комментариях неравнодушные люди выразили свои соболезнования:
- С актерами прощаются аплодисментами. К сожалению, поклонники не смогли этого сделать. Остается молитва и вечная светлая память.
- Оля, держись! Жизнь нас испытывает на стойкость! Светлая маме память.
- Тяжело… как тяжело на сердце. Земля пухом.
Анна Сумская родилась 14 октября 1933 года в селе Катюжанка Киевской области. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого (1955, мастерская П. Сергиенко). Она работала в разных украинских театрах и сыграла более 150 ролей.
Отметим, Ольга Сумская часто делилась в Instagram семейными фото с матерью.