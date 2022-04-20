Скільки путінські зірки одержують за участь у рашистських концертах

Названі суми, які путінські зірки одержують за участь у провладних концертах / Фото: Инстаграм

Російські артисти, які відкрито підтримують війну в Україні та політику Кремля, всі як один кричать про свій патріотизм. Тільки він, як виявляється, має свою ціну. Путінські зірки готові "любити Росію" та їздити з концертами на підтримку путінської диктатури, лише якщо їм добре заплатять.

Як пише Telegram-канал "ЧТД", багато російських зірок нині підняли свої гонорари. За участь у черговому "патріотичному" шабаші в одному з російських міст Пелагея та її група готові ганьбитися за три мільйони рублів (понад мільйон гривень), хоча виступ на корпоративі коштує два мільйони рублів (728 тисяч гривень).

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/ Фото: Инстаграм

Денис Майданов, який уже заявлений в одному рашистському марафоні, вийде на сцену за 2,5 млн рублів (907 тисяч гривень), а за корпоратив він бере мільйон рублів (364 тисяч гривень).

Лев Лещенко вийде кричати патріотичні гасла за 2,1 млн рублів (759 тисяч гривень), а Лариса Доліна – за 1,7 млн рублів (619 тисяч гривень).

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Раніше ми розповідали, хто з російських рокерів підтримує кривавий режим Путіна.