Юрій Шатунов помер дорогою до лікарні. Подробиці смерті соліста "Ласкового мая"

Помер Юрій Шатунов/ Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Російський співак Юрій Шатунов помер дорогою до лікарні в Домодєдові. Про смерть артиста повідомили ЗМІ.

За попередньою інформацією, причиною смерті соліста "Ласкового мая" стала гостра серцева недостатність.

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Незадовго до смерті Шатунов намагався повернутися на велику сцену і навіть планував концертну діяльність. Здебільшого у репертуарі співака були записані ще в 90-х хіти.

Напередодні трагічної події у виконавця стався конфлікт із експродюсером групи Андрієм Разіним. Той намагався заборонити Шатунову виконувати пісні "Ласкового мая" і вже одного разу виграв справу проти нього в суді.

Разін неодноразово звинувачував колишнього друга у брехні та крадіжці, про що знову написав у соцмережах та погрожував співаку новим судовим переслідуванням.

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Буквально вчора Шатунов емоційно прокоментував конфлікт із Разіним. Слова артиста "СтарХіту" сьогодні набули зовсім іншого, трагічного сенсу.

Все, що намагається зробити проти мене Андрій Разін, – судоми передсмертні, – заявив Шатунов за день до смерті.

Можливо, що сильні переживання на ґрунті з'ясування стосунків з експродюсером призвели до погіршення самопочуття артиста.

Нагадаємо, вчора стало відомо про смерть російського співака П'єра Нарциса – "шоколадний заєць" не переніс операцію.