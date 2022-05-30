Крізь поріз видно череп: 6-річний онук покійного Чапкіса потрапив у серйозну ДТП

Онук Григорія Чапкіса потрапив в аварію

Про нещасний випадок повідомила на своїй сторінці у Instagram Ембер Чапкіс, дружина сина відомого хореографа Григорія Чапкіса, Грега. Жінка опублікувала кілька фотографій Максима з лікарні.

Історія сталася 15 травня. Максим грав на задньому дворі будинку зі своїм дідусем – батьком Ембер. Незабаром чоловік сів у автомобіль та поїхав на роботу. Хлопчик вирішив покататися слідом за дідусем на велосипеді та наздогнати його. За словами Ембер, її син завжди одягає шолом, але цього разу він забув це зробити. Хлопчик вирішив обігнати дідусеву машину, але в результаті врізався в неї.

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На щастя, малюк не отримав занадто серйозних травм – Макс не має переломів і вивихів, але, на жаль, мав глибоку рану.

Рана була така глибока, що крізь неї можна було побачити його череп. Так, череп! Максу наклали 20 швів, сім скоб на задній частині голови. Також у нього на тілі багато подряпин, отриманих під час падіння на дорозі, – повідомила Ембер.

Онук Григорія Чапкіса постраждав у ДТП

Наразі здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. За словами Ембер, її син чудово переніс період відновлення і вже за 10 днів пішов до школи.

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Грег Чапкіс зі своєю дружиною та дітьми

Нагадаємо, син Григорія Чапкіса подарував дружині на Різдво розкішний Mercedes за 3 млн. грн.