Син Григорія Чапкіса подарував дружині на Різдво розкішний Mercedes за 3 млн грн

Грег Чапкіс вирішив порадувати свою дружину Ембер щедрим та дорогим подарунком ще напередодні Нового року

Грег Чапкіс подарував дружині Ембер автомобіль на новорічні свята. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Син хореографа Григорія Чапкіса, який помер влітку 2021 року, подарував коханій елітне авто Mercedes-Benz CLS Coupe. Такий подарунок обійшовся танцюристу близько в 89 тисяч євро (2,7 мільйона гривень).

Грег поділився в Instagram фото та похизувався, який подарунок Санта підготував не лише для його дружини, а й для сім'ї.

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Грег Чапкіс зі синами Миколою та Максимом. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Санта прийшов раніше цього року. І він хотів переконатися, що дорога його маленької сім'ї буде стильною. Щасливого Різдва Ембер, Ніколя, Макс. Татко любить вас дуже сильно, – написав Чапкіс-молодший.

Ембер отримала на свята Mercedes-Benz CLS Coupe. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Як видно на світлинах, Грег прикрасив білий автомобіль величезним червоним бантом і припаркував його прямо біля будинку. Ймовірно, Ембер не очікувала такого сюрпризу. На фото видно, що вона і збентежена, і щаслива водночас.

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Ембер хотіла меншу автівку. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Згодом Ембер зізналась у Мережі, що вона попросила у Санти машину меншого розміру з меншою витратою палива.

Я думала про Prius. Спонтанно Санта прилетів в Хантінгтон-Біч і відвіз цю чудову красуню додому, а потім сів в літак, щоб полетіти в Пуерто-Ріко по роботі. Санта не хотів, щоб я чекала подарунок два тижні. Який хороший хлопець, – прокоментувала жінка.

Фоловери оцінили такий подарунок Чапкіса для Ембер та привітали сімейку з новорічними святами:

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Це круто, бро.

Коли важка праця приносить свої плоди.

Дуже крутий подарунок.

Скріншот instagram/gregchapkis

Що відомо про Грега Чапкіса

Сину легендарного хореографа 42 роки. Він вже тривалий час живе в Сан-Франциско. Там чоловік відкрив танцювальну школу Chapkis Dance.

У Грега є старша сестра Лілія, яка керує філією Chapkis Dance в Італії. Відомо, що Грег надає перевагу хіп-хопу.

Чапкіс-молодший вже вісім років у шлюбі з Ембер. Вони виховують двох синів – 12-річного Миколу та 5-річного Максима.

Відомо, що Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance.