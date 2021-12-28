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Син Григорія Чапкіса подарував дружині на Різдво розкішний Mercedes за 3 млн грн

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
28 грудня, 10:47
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Грег Чапкіс вирішив порадувати свою дружину Ембер щедрим та дорогим подарунком ще напередодні Нового року
Грег Чапкіс подарував дружині Ембер автомобіль на новорічні свята.
Грег Чапкіс подарував дружині Ембер автомобіль на новорічні свята. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Син хореографа Григорія Чапкіса, який помер влітку 2021 року, подарував коханій елітне авто Mercedes-Benz CLS Coupe. Такий подарунок обійшовся танцюристу близько в 89 тисяч євро (2,7 мільйона гривень).

Грег поділився в Instagram фото та похизувався, який подарунок Санта підготував не лише для його дружини, а й для сім'ї.

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Грег Чапкіс зі синами Миколою та Максимом.
Грег Чапкіс зі синами Миколою та Максимом. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Санта прийшов раніше цього року. І він хотів переконатися, що дорога його маленької сім'ї буде стильною. Щасливого Різдва Ембер, Ніколя, Макс. Татко любить вас дуже сильно, – написав Чапкіс-молодший.

Ембер отримала на свята Mercedes-Benz CLS Coupe.
Ембер отримала на свята Mercedes-Benz CLS Coupe. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Як видно на світлинах, Грег прикрасив білий автомобіль величезним червоним бантом і припаркував його прямо біля будинку. Ймовірно, Ембер не очікувала такого сюрпризу. На фото видно, що вона і збентежена, і щаслива водночас.

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Ембер хотіла меншу автівку.
Ембер хотіла меншу автівку. / Фото: instagram.com/gregchapkis

Згодом Ембер зізналась у Мережі, що вона попросила у Санти машину меншого розміру з меншою витратою палива.

Я думала про Prius. Спонтанно Санта прилетів в Хантінгтон-Біч і відвіз цю чудову красуню додому, а потім сів в літак, щоб полетіти в Пуерто-Ріко по роботі. Санта не хотів, щоб я чекала подарунок два тижні. Який хороший хлопець, – прокоментувала жінка.

Фоловери оцінили такий подарунок Чапкіса для Ембер та привітали сімейку з новорічними святами:

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  • Це круто, бро.
  • Коли важка праця приносить свої плоди.
  • Дуже крутий подарунок.
Скріншот instagram/gregchapkis

Що відомо про Грега Чапкіса

Сину легендарного хореографа 42 роки. Він вже тривалий час живе в Сан-Франциско. Там чоловік відкрив танцювальну школу Chapkis Dance.

У Грега є старша сестра Лілія, яка керує філією Chapkis Dance в Італії. Відомо, що Грег надає перевагу хіп-хопу.

Чапкіс-молодший вже вісім років у шлюбі з Ембер. Вони виховують двох синів – 12-річного Миколу та 5-річного Максима.

Відомо, що Ембер разом з Грегом займається розвитком школи Chapkis Dance.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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