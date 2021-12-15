Слава Дьомін пояснив, чому не оформляє розлучення із дружиною

Слава Дьомін розповів, які зараз у нього стосунки з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/slavademin_official

На початку року Слава Дьомін оголосив про розлучення з дружиною Ксеній через 13 років шлюбу . Пара розлучилася без скандалів.

Як зізнався радіоведучий, вони із Ксенією досі офіційно не оформили розлучення.

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Це так ліньки. Ось справді немає часу. Потрібно знайти час, щоб було і в мене, і в неї. Треба сісти, поїхати до РАГСу, написати заяву. Ось ми такі, у нас нестандартні стосунки, – каже ведущий і додає, якщо дійде до нових серйозних стосунків, то сам піде розлучатися із нинішньою дружиною, – звісно, готовий до компромісів. Я завжди за обговорення всього, що відбувається в моєму житті з другою половинкою

Слава Дьомін з дружиною Ксенією / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава запевняє – у стосунках він не егоїст.

Я взагалі за те, щоб у стосунках зі мною дівчині було комфортно. І не лише у духовному спілкуванні, а й фізіологічному теж. У відносинах важлива на першому місці повага. Повага, взаєморозуміння та секс. Це справді важливі речі. Ще має бути довіра, щоб людина не обманювала ніколи. Іноді у стосунках людям страшно сісти та поговорити про те, що їх хвилює, в інтимі у тому числі. Вони просто живуть. Або терплять, обговорюють це з подругами, друзями в барі, але не одне з одним. І від цього вони щасливішими не стають, – поділився радіоведучий.

Раніше з'явилася інформація, що Шон Пенн передумав розлучатися з молодою дружиною.