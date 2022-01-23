Знову у сварці? Катя Репяхова без Віктора Павліка знялася у фотосесії у весільній сукні (фото)

Катерина Репяхова показала, як виглядає її 7-місячний син від Віктора Павліка / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нещодавно в Мережі обговорювали можливе розлучення Віктора Павліка та Катерини Репяхової. Через колишню дружину артиста доля його сім'ї була під загрозою і Катя навіть натякала на розлучення.

Після того, як скандал затих, Репяхова та Павлік разом із сином провели канікули в розкішному готелі у Буковелі, де номер коштує близько 13 тисяч грн за ніч.

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Повернувшись до Києва, Катя знялася у фотосесії разом із сином, якому днями виповнилося сім місяців. Віктор Павлік участі у зйомці не брав, судячи з кадрів, опублікованих у Instagram його молодої дружини.

Катерина Репяхова знялася у фотосеті з маленьким сином / Фото: instagram.com/repyahovakate

Цікаво, що Репяхова позувала у двох різних білих сукнях: одна – в обтяжку, з гладкої тканини, а друга з пишним низом, вишитими квітами та сітчастою накидкою.

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Катерина Репяхова опублікувала фото у весільній сукні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сварка з колишньою дружиною Павліка

Вже досить тривалий час ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва та його нинішня дружина Катерина Репяхова ворогують та публічно звинувачують одна одну.

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Як розповіла Катя в ексклюзивному коментарі "Сьогодні", Созаєва тримає на співака образу, свариться з ним через їхню спільну квартиру.

Репяховій відмовили у складанні позову до Лариси Созаєвої, але вона подала його знову. Читайте у нашому матеріалі докладніше про конфлікт між жінками Віктора Павліка.