Собчак офіційно розповість про розставання Івлєєвої та Елджея – ЗМІ

Ксенія Собчак і Настя Івлеева зняли ексклюзив - ЗМІ / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
На початку липня Еджей випустив трек, в якому зізнався, що вони з Настею більше не пара. Принаймні, такий висновок зробили шанувальники Насті і Льоші (справжнє ім'я Елджея).
Обидва, звісно, не підтверджують і не спростовують чутки фанатів, але, схоже, світло на цю таємницю проллє саме Настя.
Днями її застали під час прогулянки вулицями Пітеру в компанії Ксенії Собчак. Кадри опублікував Telegram-канал "Только никому".
Тепер зрозуміло, чому Івлєєва мовчала про розставання з Елджеем. Була домовленість з Ксенією Собчак на ексклюзив, – йдеться в пості.
Що відомо про роман Насті і Елджея
Російський репер Елджей та зірка "Орла і решки" Настя Івлєєва одружилися в 2019 році. Пара разом оселилася у великому будинку, часто викладала спільні фото в соцмережах. Настя навіть зробила татуювання з назвою пісні коханого, яку той написав для неї.
Настя Івлєєва та Елджей / Фото: Instagram.com
Навесні цього року фоловери Івлєєвої помітили, що та перестала постити в Instagram фото з Елджеем, а після вона з'їхала з їхнього спільного дому в квартиру у центрі Москви.
На премії "МУЗ-ТВ" обидва з'явилися без обручок, а незабаром Елджей випустив трек зі словами "Нам стало скучно и неинтересно. Ну и все, на этом закончили…".
Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:
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