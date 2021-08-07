Собчак офіційно розповість про розставання Івлєєвої та Елджея – ЗМІ

Чутки про те, що Івлєєва і Елджей розлучилися, з'явилися не так давно. Блогерка і репер не коментують здогадки шанувальників, але, схоже, зовсім скоро ситуація проясниться

Ксенія Собчак і Настя Івлеева зняли ексклюзив - ЗМІ / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На початку липня Еджей випустив трек, в якому зізнався, що вони з Настею більше не пара. Принаймні, такий висновок зробили шанувальники Насті і Льоші (справжнє ім'я Елджея).

Обидва, звісно, не підтверджують і не спростовують чутки фанатів, але, схоже, світло на цю таємницю проллє саме Настя.

Днями її застали під час прогулянки вулицями Пітеру в компанії Ксенії Собчак. Кадри опублікував Telegram-канал "Только никому".

Тепер зрозуміло, чому Івлєєва мовчала про розставання з Елджеем. Була домовленість з Ксенією Собчак на ексклюзив, – йдеться в пості.

Що відомо про роман Насті і Елджея

Російський репер Елджей та зірка "Орла і решки" Настя Івлєєва одружилися в 2019 році. Пара разом оселилася у великому будинку, часто викладала спільні фото в соцмережах. Настя навіть зробила татуювання з назвою пісні коханого, яку той написав для неї.

Настя Івлєєва та Елджей / Фото: Instagram.com

Навесні цього року фоловери Івлєєвої помітили, що та перестала постити в Instagram фото з Елджеем, а після вона з'їхала з їхнього спільного дому в квартиру у центрі Москви.

На премії "МУЗ-ТВ" обидва з'явилися без обручок, а незабаром Елджей випустив трек зі словами "Нам стало скучно и неинтересно. Ну и все, на этом закончили…".

Як знаменитості переживають розставання, дивіться в сюжеті:

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