Собчак відповіла хейтерам, які називають її непривабливою: Ох**ною по життю бути краще, ніж на фото

Ксенія Собчак зізналася, чи вважає себе фотогенічною / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Світська левиця і блогерка Ксенія Собчак, яка раніше одягнула каблучку за 185 тисяч гривень, заявила, що її сильним боком є не краса, а енергія. На думку телеведучої, в реальному житті мало хто може конкурувати з нею за харизмою, яку вона випромінює.
У новому пості в Instagram Ксенія Собчак опублікувала фото своє селфі в круглих окулярах і розповіла, що думає про свою зовнішність.
Мене багато хто лає за фото. Мовляв, негарна, "дивне обличчя". Я завжди знала про себе, що я "беру" не красою, а спілкуванням, енергією. Усе життя я чую від людей жахливе: "У житті ви набагато кращі, ніж на екрані", і я знаю, що фотогенічність – не мій коник. А ось енергетика і особистий контакт – тут мало хто мені може скласти конкуренцію (сорі за нескромність). Треба просто брати і те, що дано, і те, що не дано. Але може бути ох**ною (і ох**вшею) по життю краще, ніж ох**нною всього лише на фотографії? – написала Ксенія Собчак.
Телеведуча Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Втім, у відповідь на свої роздуми про власну красу і відсутності фотогенічність, Ксенія Собчак отримала масу компліментів про свою зовнішність.
- "Дуже сумно, що люди так пишуть. Я шокована негативними коментарями російської аудиторії стосовно зовнішності. Для будь-якого середньостатистичного та й не тільки європейця і американця ви – красуня. І вони будуть намагатися таку красиву дівчину роздобути. А у нас одразу "фу обличчя дивне"
- "Ксенія, захоплююся вами! І вважаю вас гарною"
Як зробити круті літні фото – дізнайтеся у відео:
Дізнайтеся новини на тему:
- Альбіна Джанабаєва зізналася Ксенії Собчак, що ставила Валерію Меладзе ультиматум – або вона, або дружина.
- Редактори Собчак переплутали українську співачку з російською акторкою. У програмі телеведучої замість фото Олі Полякової з'явився кадр Полі Полякової.
Новини на цю ж тему: