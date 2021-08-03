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Собчак посміялася над своїм багатством, одягнувши каблучку на 185 тис. гривень (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
3 серпня, 11:09
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39-річна журналістка і телеведуча знаменита своєю епатажністю і ніколи не боїться показувати себе такою, яка вона є
Ксенія Собчак позувала з дорогими кільцями
Ксенія Собчак позувала з дорогими кільцями / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Цього разу Ксенія Собчак, яка показала свою розтяжку як у Волочкової, вирішила "похвалитися" своїми успіхами в кар'єрі. Попри те, що зірка входить в десятку найуспішніших діячів російського шоу-бізнесу, вона не перестає іронізувати над собою. На новому фото телеведуча зробила для себе "люксовий" образ, одягнувши дорогу каблучку, і додала скрін статті рейтингу Forbes, в якому вона посіла на сьомому місці.

Пост в Instagram Ксенія Собчак супроводила не менше іронічним підписом.

Коли зовнішнім виглядом намагаєшся відповідати входженню в 10-ку "найуспішніших діячів шоу-бізнесу" і тому одягнув "важкий люкс": гарна каблучка,- написала Ксенія Собчак.

На пальці Ксенії Собчак була каблучка від бренду parure.at, вартість якого становить понад 500 тисяч рублів (близько 185 тисяч гривень). Телеведуча зізнавалася, що каблучку з таким рідкісним каменем – "параїба" – шукала вже давно. Параїба – це дійсно рідкісний різновид мінералу турмаліну, отже він може зрівнятися навіть з діамантами.

Дізнайтеся в сюжеті, що робити з непотрібними обручками:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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