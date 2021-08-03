Собчак посміялася над своїм багатством, одягнувши каблучку на 185 тис. гривень (фото)

39-річна журналістка і телеведуча знаменита своєю епатажністю і ніколи не боїться показувати себе такою, яка вона є

Ксенія Собчак позувала з дорогими кільцями / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Цього разу Ксенія Собчак, яка показала свою розтяжку як у Волочкової, вирішила "похвалитися" своїми успіхами в кар'єрі. Попри те, що зірка входить в десятку найуспішніших діячів російського шоу-бізнесу, вона не перестає іронізувати над собою. На новому фото телеведуча зробила для себе "люксовий" образ, одягнувши дорогу каблучку, і додала скрін статті рейтингу Forbes, в якому вона посіла на сьомому місці.

Пост в Instagram Ксенія Собчак супроводила не менше іронічним підписом.

Коли зовнішнім виглядом намагаєшся відповідати входженню в 10-ку "найуспішніших діячів шоу-бізнесу" і тому одягнув "важкий люкс": гарна каблучка,- написала Ксенія Собчак.

На пальці Ксенії Собчак була каблучка від бренду parure.at, вартість якого становить понад 500 тисяч рублів (близько 185 тисяч гривень). Телеведуча зізнавалася, що каблучку з таким рідкісним каменем – "параїба" – шукала вже давно. Параїба – це дійсно рідкісний різновид мінералу турмаліну, отже він може зрівнятися навіть з діамантами.

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