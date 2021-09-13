Зібрала всіх колишніх: Білик виступила на одній сцені з Дікусаром і Коляденко (відео)

Ірина Білик заспівала з Дмитром Дікусаром, під акомпанемент Коляденко / Фото: Скріншот з YouTube

Цього літа Ірина Білик розлучилася зі своїм чоловіком – режисером Асланом Ахмадовим. Зараз артистка не має стосунків, принаймні, вона не оголошувала про це публічно.

Білик підтримує зв'язок зі своїми колишніми партнерами. Напередодні ввечері вона заспівала пісню "Нас нет" з Дмитром Дікусаром, з яким у неї був роман багато років тому, а акомпанував їм ще один колишній Білик – Дмитро Коляденко.

В кінці номеру Коляденко подарував Ірині Білик квіти, а співачка звернулася до обох і побажала їм щастя поруч із нею. Невже артистка натякнула на романтичні стосунки, або вона все ще любить когось з чоловіків?

У Мережі номер Білик та її "ексів" сприйняли по-різному: хтось із захопленням, а хтось – зовсім не зрозумів, навіщо збирати колишніх в одному місці:

"Дуже зворушливо було, стара любов не іржавіє"

Скріншот з YouTube

"Дуже класно, до мурашок"

"Я думаю, що поскакає рік-два ще Іра і будуть вони далі жити з Коляденко"

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Скріншот з YouTube

"Ну, якщо вона просто зробила такий номер і не хотіла нічого цією піснею і номером сказати, тоді ладно, нехай буде, а так я не розумію, навіщо..."

"Починалося все дуже мило, а закінчилося тройничком, крінж"

Скріншот з YouTube

Із Дмитром Коляденком Ірина Білик жила в цивільному шлюбі три роки, їхні стосунки були доволі скандальними – співачка заявляла, що чоловік її постійно ревнував і навіть бив.

Після стосунків з Коляденко Ірина закрутила роман з Дмитром Дікусаром, який був її партнером по танцях. Пара уклала шлюб в Ріо-де-Жанейро, який теж тривав три роки.

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