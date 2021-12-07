Соліст Artik & Asti зізнався, коли представить нову учасницю

Артем Дзюба з Artik & Asti знайшов нову солістку / Фото: Instagram

Артисти запевняють, що розлучилися на дружній ноті . Артем Умріхін додав: він підтримує співачку у вирішенні піти у вільне плавання, хоч і дуже засмучений. Зараз Аня змінила імідж і натякнула, що незабаром випустить пісню.

Соліст Artik & Asti теж не сидить без діла. Артем Умріхін оголосив, що вже знайшов нову солістку. Наразі дует працює на новими хітами на студії.

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Артем Умріхін розповів, коли представить нову солістку Artik & Asti / Фото: instagram.com/artikastiofficial

В оновленому складі Artik&Asti вже запланували виступи на новорічних корпоративах. Але публіці учасник дуету поки що не поспішає розкривати особу нової солістки. Шанувальники гурту зможуть дізнатися, хто ж замінив Дзюбу зможуть наступного року, коли Artik & Asti презентує першу пісню у новому складі. Про це пише StarHit.

Готуємось. Думаю, що наприкінці січня — на початку лютого випускатимемо щось нове, — сказав Умріхін.

Дует Artik & Asti був створений у 2010 році в Україні. Дебютний альбом #РайОдинНаДвоих вийшов у 2013 році. Популярність до дуету прийшла у Росії. Найпопулярніші треки Artik & Asti: "Грустный дэнс", "Девочка танцуй", "Истеричка".

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