Соліст гурту "Авіатор" Дмитро Тодорюк дав 5 порад учасникам шоу "Співають всі"

Він увійшов до складу зоряної сотні журі масштабного шоу. Дмитро розповів про своє захоплення дачним життям і висловився про український шоу-бізнес

Соліст групи "Авіатор" Дмитро Тодорюк дав поради учасникам шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Співакові дуже подобається формат шоу "Співають всі", прем'єра якого відбудеться 21 серпня, за можливість творчої і художньої реалізації. Як буде оцінювати учасників і які поради допоможуть їм виграти Дмитро Тодорюк розповів нам в інтерв'ю.

Про реакцію на пропозицію стати суддею шоу "Співають всі"

Погодився відразу. Після півторарічної паузи, яку спровокував ковід, я і всі мої колеги втомилися від уповільненого темпу життя.

Вся ця історія, яку запропонував телеканал Україна – нарешті повертає нас до активної художньої та творчої роботи.

До того ж, це прекрасна можливість дізнатися новини, вмотивувати на нові проєкти або заняття. Або навіть поговорити про спільні роботи.

Одна справа – бачити пост у Facebook про досягнення або переживання своїх знайомих і колег, зовсім інша – чути й бачити це вживу. Це обмін енергіями, неоціненний і дуже потрібний нам усім.

Я бачив шоу такого формату на ВВС, і мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що в нашій інтерпретації воно буде саме таким. Тому зовсім не вагався, коли отримав пропозицію взяти участь.

Про плани колаборації, дуету або спільного треку

За останні два роки ми випустили два дуети: з Боженою Дар – пісня "Наречена", і з Анею Добриднєвою трек "Назавжди".

Поки ми не думаємо над новими колабами, проте все може змінити ймовірний осінній локдаун: Можливо, як і минулого разу, ми знову переглянемо цю ідею.

А спільний трек можна записати тільки тоді, коли пісня добре підійде тій людині, яка її заспіває.

Про нову пісню і реакції шанувальників

Нова пісня "Наречена" виправдала наші очікування реакцією слухачів. Цьому служать історії, які я дізнаюся від нашої аудиторії.

Нещодавно мені написав один хлопець, саме завдяки нашій пісні "Наречена" він зміг повернути свою кохану. Та й ми часто бачимо позначки в Instagram, як батько веде свою дочку-наречену власне під цю композицію.

Наш "гімн молодят", як ми його називаємо, несе потужний меседж. І люди його розуміють. Це найкраща реакція і похвала.

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Про плани на відпочинок та улюблене місце для релаксу

Відпочити ще не встиг. Власне, за останні два роки я став затятим дачником, і тепер не обов'язково їхати кудись, тому що на садибі завжди вистачає як роботи, так і місця для відпочинку. До того ж, там я часто вирощую історії для нових текстів.

На карантині дача перетворилася на місце, куди можна викинути свою енергію. Прискорилося будівництво, з'явився час на облаштування території. Це місце, де ти твориш і працюєш.

Яку пораду дав би учасникам шоу "Співають всі"

З основного – будьте унікальними. Не намагайтеся повторити чужу манеру співу чи поведінки, тому що ваша особистість може стати вашою ж "візитною карткою", тому будьте собою.

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Не чекайте похвали і заохочення – працюйте заради себе, а не заради когось.

Третє – не втрачайте віри. Після двадцяти п'яти падінь буде двадцять шостий зліт. Не забувайте про це.

Також – не втрачайте людяності, незважаючи на відчуття конкуренції. Всі ми "варимося" в одному шоу-бізнесі, і не варто готувати одне одному підстави.

Буває, ми програємо комусь із наших колег, але даємо пораду, допомагаємо і підтримуємо. Тому коли ця людина переможе, вона буде вдячною за цю перемогу саме вам.

Ну, або я просто вірю в людей. Це важливо саме для творчості, де увагу – на емоціях.

І останнє – довіряти своїм тренерам, викладачам і старшим. Це важливо для того, щоб в майбутньому вміти чути й інших.

Соліст групи "Авіатор" Дмитро Тодорюк дав поради учасникам шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Про майбутнє українського шоу-бізнесу

Якщо говорити про культуру і творчість – однозначно, нам варто будувати свій шлях, зі своєю ідентичністю та уподобаннями. Але саму модель шоу-бізнесу можна наслідувати, щоб уберегтися від зайвих помилок.

Тому, напевно, треба вчитися шукати золоту середину, ще й з огляду на аудиторію та її смаки.

Про коронну страву, яку готує сам

Один мій друг з Нормандії навчив мене робити стейк, яким тепер я пригощаю всіх своїх друзів на кожному застіллі.

За французьким рецептом:

шматок яловичого стейку замаринувати в солі та перці,

через 40 хвилин кинути його на суху сковороду,

смажити по хвилині з кожного боку протягом семи хвилин.

При подачі натирається маслом, часником і розмарином для запаху. Гості завжди ситі і неймовірно задоволені.

Наталія Могилевська, яка стала зоряним капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

Раніше ми писали про першу десятку суддів шоу "Співають всі", куди увійшли Jerry Heil, Міша Романова та Віктор Павлік.