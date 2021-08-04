Солист группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк дал 5 советов участникам шоу "Співають всі"

Он вошел в состав звездной сотни жюри масштабного шоу. Дмитрий рассказал о своем увлечении дачной жизнью и высказался об украинском шоу-бизнесе

Солист группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк дал советы участникам шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Певцу очень нравится формат шоу "Співають всі", премьера которого состоится 21 августа, за возможность творческой и художественной реализации. Как будет оценивать участников и какие советы помогут им выиграть Дмитрий Тодорюк рассказал нам в интервью.

О реакции на предложение стать судьей шоу "Співають всі"

Согласился сразу. После полуторагодовой паузы, которую спровоцировал ковид, я и все мои коллеги устали от замедленного темпа жизни.

Вся эта история, которую предложил телеканал Украина – наконец возвращает нас к активной художественной и творческой работе.

К тому же, это прекрасная возможность узнать новости, смотивироваться на новые проекты или занятия. Или даже поговорить о совместных работах.

Одно дело – видеть пост в Facebook о достижениях или переживаниях своих знакомых и коллег, совсем другое – слышать и видеть это вживую. Это обмен энергиями, неоценимый и очень нужный нам всем.

Я видел шоу такого формата на ВВС, и мне очень понравилось. Надеюсь, что в нашей интерпретации оно будет таким же. Именно поэтому совсем не колебался, когда получил предложение принять участие.

О планах коллаборации, дуэта или совместного трека

За последние два года мы выпустили два дуэта: с Боженой Дар – песня "Невеста", и с Аней Добрыдневой трек "Навсегда".

Пока мы не думаем над новыми коллабамы, однако все может изменить вероятный осенний локдаун: возможно, как и в прошлый раз, мы снова пересмотрим эту идею.

А совместный трек можно записать только тогда, когда песня хорошо подойдет тому человеку, который ее споет.

О новой песне и реакции поклонников

Нова песня "Невеста" оправдала наши ожидания реакцией слушателей. Этому служат истории, которые я узнаю от нашей аудитории.

Недавно мне написал один парень, именно благодаря нашей песне "Невеста" он смог вернуть свою возлюбленную. Да и мы часто видим отметки в Instagram, как отец ведет свою дочь-невесту собственно под эту композицию.

Наш "гимн молодоженов", как мы его называем, несет сильный месседж. И люди его понимают. Это лучшая реакция и похвала.

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Про планы на отдых и любимое место для релакса

Отдохнуть еще не успел. Собственно, за последние два года я стал ярым дачником, и теперь не обязательно ехать куда-то, потому что на усадьбе всегда хватает как работы, так и места для отдыха. К тому же, там я часто выращиваю истории для новых текстов.

На карантине дача превратилась в место, куда можно выбросить свою энергию. Ускорилось строительство, появилось время на обустройство территории. Это место, где ты творишь и работаешь.

Какой совет дал бы участникам шоу "Співають всі"

Из основного – будьте уникальными. Не пытайтесь повторить чужую манеру пения или поведения, потому что ваша личность может стать вашей же "визитной карточкой", поэтому будьте собой.

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Не ждите похвалы и поощрения – работайте ради себя, а не ради кого-то.

Третье – не теряйте веры. После двадцати пяти падений будет двадцать шестой взлет. Не забывайте об этом.

Также – не теряйте человечности, несмотря на ощущение конкуренции. Все мы "варимся" в одном шоу-бизнесе, и не стоит готовить друг другу подставы.

Бывает, мы проигрываем кому-то из наших коллег, но даем совет, помогаем и поддерживаем. Поэтому когда этот человек победит, он будет благодарен за эту победу именно вам.

Ну, или я просто верю в людей. Это важно именно для творчества, где внимание – на эмоциях.

И последнее – доверять своим тренерам, преподавателям и старшим. Это важно для того, чтобы в будущем уметь слышать и других.

Солист группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк дал советы участникам шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

О будущем украинского шоу-бизнеса

Если говорить о культуре и творчестве – однозначно, нам стоит строить свой путь, со своей идентичностью и предпочтениями. Но саму модель шоу-бизнеса можно подражать, чтобы уберечься от лишних ошибок.

Поэтому, наверное, надо учиться искать золотую середину, еще и учитывая аудиторию и ее вкусы.

О коронном блюде, которое готовит сам

Один мой друг из Нормандии научил меня делать стейк, которым теперь я угощаю всех своих друзей на каждом застолье.

По французскому рецепту:

кусок говяжьего стейка замариновать в соли и перце,

через 40 минут бросить его на сухую сковороду,

жарить по минуте с каждой стороны в течение семи минут.

При подаче натирается маслом, чесноком и розмарином для запаха. Гости всегда сыты и невероятно довольны.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы писали о первой десятке судей шоу "Співають всі", куда вошли Jerry Heil, Миша Романова и Виктор Павлик.