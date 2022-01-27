Відбулася прем'єра Століття!

Відбулася прем'єра серіалу "Позолочене століття" / Фото: vogue.ua

Розкішні костюми, архітектура та інтер'єри у вікторіанському стилі перенесуть глядача до США 1880-х років, епоху промислового буму після Громадянської війни та час масової появи корпорацій. Осиротіла дочка генерала жителя півдня Маріан переїжджає з провінції до багатих тітоньок у Нью-Йорк, де починає свій непростий шлях до вищого суспільства.

Фото: прес-служба

Режисерами проекту є Майкл Енглер ("Абатство Даунтон", "Секс та місто", "Дедвуд") та Саллі Річардсон-Уітфілд ("Я – легенда", "Американські боги", "Справжня жінка"). Головні ролі виконали добре знайомі любителям серіалів зірки: Синтія Ніксон ("Секс та місто"), Крістіан Баранскі ("Хороша боротьба"), рідна сестра Віри Фарміги Таїса Фарміга ("Американська історія жахів") та Луїза Джейкобсон – дочка великої Меріл Стрі .

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