Олена Кравець та Юрій Ткач вперше з'являться у кіно у головних ролях – дивимося трейлер Великої прогулянки

Сюжет "Великої Прогулянки" розгортається у центрі протистояння місцевих бізнесменів Наливайченка та працівників культури Драгоманових: обидві родини претендують на ідеальну галявину під шашлики у сезон весняних пікніків.
Їхні сварки та суперечки здатні перевернути вгору дном все в радіусі кількох кілометрів. На що підуть звичайні українські сім'ї, щоб зрештою отримати бажане?
Далі по темі
Хочеться, щоб із 24 лютого кінотеатральні зали були заповнені глядачами "Великої Прогулянки". Подивіться, яке чудове кіно у нас усіх вийшло: народний, зрозумілий гумор, запальні пісні та, звичайно, пригоди улюблених (а інакше й бути не може) сімей Наливайченка та Драгоманових. Трейлер бомбардований – знову захотілося опинитися на знімальному майданчику, а ще більше – у кіно, за переглядом фільму. Тож скоро зустрінемося на великих екранах", — поділився актор Юрій Ткач, виконавець ролі Толі Наливайченко у фільмі.
У трейлері "Великої прогулянки" вперше звучить уривок офіційного саундтреку комедії від VERKA SERDUCHKA. За словами творців фільму, презентація синглу, назву якого поки що тримають у секреті, та відеокліпу відбудеться в середині лютого. А ще народна улюблениця, разом зі своїм бендом та чарівною мамою, теж з'явиться і на великому екрані – як зіркові камео.
Глядачів будуть дивувати і появою у кадрі зірок українського футболу. На екрані з'являться капітан національної збірної України Андрій Пятов та півзахисник збірної України з футболу Євген Коноплянка.
Нагадуємо, що "Велика Прогулянка" – спільний проект FILM.UA Group та телеканалу "Україна".
Головні ролі у фільмі зіграли шоумен Юрій Ткач та актриса Олена Кравець , а також Ірина Гатун та Андрій Ісаєнко.
Для Юрія, Олени та Ірини участь у Великій Прогулянці стала справжнім дебютом – зірки вперше зіграли головні ролі у великому кіно. Свою першу велику кінороль отримав також співак та композитор Олексій Завгородній, який з'явиться на екрані разом із актором Михайлом Жоніним.
"Велика прогулянка" на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року!
Раніше ми розповідали, що Олена Кравець з'явилася із донькою на світському заході.