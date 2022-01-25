Олена Кравець та Юрій Ткач вперше з'являться у кіно у головних ролях – дивимося трейлер Великої прогулянки

Герої "Великої Прогулянки" – сім'ї Драгоманових та Наливайченко – зустрінуться на одній, ідеальній галявині та схрестять шампури в ім'я справжнього відпочинку. Дивіться офіційний трейлер за участі Олени Кравець, Юрія Ткача, Ірини Гатун, Андрія Ісаєнка, Позитиву

"Велику Прогулянку" з Оленою Кравець та Юрієм Ткачем у головній ролі можна буде подивитися в кіно з 24 лютого / Фото: пресслужба

Сюжет "Великої Прогулянки" розгортається у центрі протистояння місцевих бізнесменів Наливайченка та працівників культури Драгоманових: обидві родини претендують на ідеальну галявину під шашлики у сезон весняних пікніків.

Їхні сварки та суперечки здатні перевернути вгору дном все в радіусі кількох кілометрів. На що підуть звичайні українські сім'ї, щоб зрештою отримати бажане?

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Хочеться, щоб із 24 лютого кінотеатральні зали були заповнені глядачами "Великої Прогулянки". Подивіться, яке чудове кіно у нас усіх вийшло: народний, зрозумілий гумор, запальні пісні та, звичайно, пригоди улюблених (а інакше й бути не може) сімей Наливайченка та Драгоманових. Трейлер бомбардований – знову захотілося опинитися на знімальному майданчику, а ще більше – у кіно, за переглядом фільму. Тож скоро зустрінемося на великих екранах", — поділився актор Юрій Ткач, виконавець ролі Толі Наливайченко у фільмі.

У трейлері "Великої прогулянки" вперше звучить уривок офіційного саундтреку комедії від VERKA SERDUCHKA. За словами творців фільму, презентація синглу, назву якого поки що тримають у секреті, та відеокліпу відбудеться в середині лютого. А ще народна улюблениця, разом зі своїм бендом та чарівною мамою, теж з'явиться і на великому екрані – як зіркові камео.

Вєрка Сердючка записала саундтрек для "Великої прогулянки" / Фото: прес-служба

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Глядачів будуть дивувати і появою у кадрі зірок українського футболу. На екрані з'являться капітан національної збірної України Андрій Пятов та півзахисник збірної України з футболу Євген Коноплянка.

Нагадуємо, що "Велика Прогулянка" – спільний проект FILM.UA Group та телеканалу "Україна".

Головні ролі у фільмі зіграли шоумен Юрій Ткач та актриса Олена Кравець , а також Ірина Гатун та Андрій Ісаєнко.

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Для Юрія, Олени та Ірини участь у Великій Прогулянці стала справжнім дебютом – зірки вперше зіграли головні ролі у великому кіно. Свою першу велику кінороль отримав також співак та композитор Олексій Завгородній, який з'явиться на екрані разом із актором Михайлом Жоніним.

"Велика прогулянка" на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року!

Раніше ми розповідали, що Олена Кравець з'явилася із донькою на світському заході.