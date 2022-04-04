Творці хіта "Доброго вечора, ми з України!" заявили, що пісня не є їхньою власністю

Автори хіта "Доброго вечора, ми з України!" розповіли, як створювалась пісня / Фото: Instagram

Талановиті музиканти PROBASS & HARDI зізнаються – музикою займаються далеко не перший рік, проте сьогоднішнє звучання діджеї шукали довго. Написавши основну частину пісні "Доброго вечора, ми з України!", хлопці зрозуміли, що доповнити її потрібно певними словами. Ці слова знайшлися, коли музиканти переглядали інтерв'ю своїх кумирів – гурту "ДахаБраха", звідти вони вирізали легендарні слова соліста та заміксували їх. А вже готову композицію відправили на погодження:

"ДахаБраха" – активно гастролюючий, зайнятий колектив, а ми на той час були взагалі невідомими діджеями. Тому трек відклали на полицю на рік. Минув час, і ми почали його грати, десь постити і в українців виник інтерес, тому ми його випустили Радіостанції одразу ж взяли пісню в ротацію, далі перегляди в Ютубі, ролики в ТікТокі… і через місяць гурт "ДахаБраха" написав нам: "А, ви про це говорили", після чого ще й підтримали, знявши ТікТок, – розповів PROBASS. журналістам "Зіркового шляху".

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Проте були й неприємні моменти з піснею – росіяни та білоруси почали переписувати та привласнювати вже легендарний хіт.

Це шкода! Можна вигадати чимало мелодій, а вони і це стали красти. Крадуть землі, свободу, все, що можна, ще й за музику взялися. Сьогодні ми працюємо над цією ситуацією, скоро все вирішимо! – зазначили музиканти.

Крім того, артисти запевнили – хіт "Доброго вечора, ми з України!" сьогодні не вважають своєю власністю.

Ми, як автори, зараз не можемо говорити, що це наша робота. Вона була нашою у студії, під час монтажу, а коли ми її запрем'єрили, вона стала народною – кожен українець знаходить у ньому щось своє. Ми, у свою чергу, дуже щасливі, що наша музика може допомагати – це важливе для нас!

Наразі хлопці продовжують працювати над новими композиціями. Ідея однієї з таких вже написана та надіслана групі "ДахаБраха". PROBASS & HARDI сподіваються, що це буде їхня перша велика прем'єра після війни.

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Нагадаємо, Scorpions на підтримку України прибрали зі свого хіта слово "Москва" .

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