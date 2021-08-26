Заспівала на мові агресора і не дотягнула ноту: Полякова відповіла на популярні коментарі хейтерів (відео)

Оля Полякова записала відео для своїх хетерів / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Нещодавно Оля і багато інших українських зірок виступили на святковому концерті НСК "Олімпійський". Артистка також взяла участь в зйомках святкових ТВ-проєктах до Дня Незалежності. У коментарях Олю зазвичай критикують за її "легковажний" репертуар, цього разу її критикували не тільки за це. Багато хто писав, що співачка нібито "не дотягнула ноту".

Наприклад, Олю, яка виконала "Віват, Король" на концерті "Національна легенда України", порівняли зі знаменитою артисткою Тамарою Гвердцителі.

Нічого, що я співала на терцію вище, ніж у Тамари, і на октаву вище, ніж були всі її високі ноти? – каже Полякова.

Інші розкритикували Олю за те, що вона співає російською – державною мовою країни-агресора, Росії. У відповідь на цю критику Оля зазначила, що на НСК "Олімпійський" вона виконувала пісню "Сіла птаха". Але і тут знайшлися ті, хто залишився незадоволений – артистку порівняли з відомими українськими співачками Ніною Матвієнко та Таїсією Повалій.

Оля відповіла, що вона "не Ніна Матвієнко і не Таїсія Повалій" і "свій біль в пісні вона переживає по-своєму". З усього цього вона зробила висновок, що що б людина не робила – завжди знайдуться незадоволені.

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