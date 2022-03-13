"Справедливо принижені": Шон Пенн радить переглянути серіал "Чорнобиль" від HBO

Шон Пенн рекомендує переглянути серіал "Чорнобиль" / Фото: Wikipedia, HBO

Американський актор та режисер Шон Пенн, який раніше закликав американців та весь світ допомогти українцям у війні з окупантами, вирішив нагадати, а комусь розповісти про серіал "Чорнобиль".

Нагадаємо, що мінісеріал від HBO, присвячений аварії на Чорнобильській АЕС, вийшов у 2019 році. "Чорнобиль" відзначили численними нагородами, зокрема "Еммі" та "Золотий глобус". Він також став одним з найбільш обговорюваних за останні роки.

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Зокрема, у своєму Twitter-акаунті Шон Пенн написав:

Для всіх, хто не бачив блискучого мінісеріалу HBO "Чорнобиль", і для тих, хто забув, це рентгенівський знімок навмисних дезінформаційних кампаній російського уряду. Вони були справедливо принижені цим.

Режисер порадив подивитися чи переглянути ще раз "Чорнобиль" та поділився посиланням на трейлер.

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Раніше Шон Пенн висловив захоплення Володимиром Зеленським: "Я був безмежно вражений і зворушений ним".

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