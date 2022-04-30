Порівнюють із повітряною тривогою та запрошують на побачення: приїзд Джолі в Україну розлетівся на меми

Приїзд Анджеліни Джолі в Україну розлетівся на меми / Фото: Скриншот из видео

Багато українських прихильників висловили свою подяку Анджеліні Джолі за її підтримку України в період війни, ну а приїзд зірки до Львова і зовсім справив фурор у Мережі.

Відео зі львівської кав'ярні, куди акторка зазирнула на каву, розлетілося серед користувачів соцмереж зі швидкістю світла. Після нього хлопці зі всіх куточків країни кинулися запрошувати Анджеліну на побачення.

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Креативні українці буквально за кілька годин наробили десятки мемів із Джолі. Щоправда, у них опинився ще один головний герой – хлопчик, який сидів у кафе. Хлопець так захопився своїм телефоном, що навіть не помітив, як повз нього пройшла голлівудська зірка. Хоча тепер після такої кількості картинок з його обличчям він теж сміливо може роздавати автографи.

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Анджеліну порівняли і з повітряною тривогою, і показали нагальні проблеми українських волонтерів...все, що сьогодні є актуальним для нашого народу.

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Без приколів про ленд-ліз, який США схвалила для України напередодні , теж не обійшлося. Може Джо Байден правда не так чув? :)

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Підключився до загальної хвилі гумору та наш "заспокоювач" Олексій Арестович. Пообіцяв, що скоро побачимо і Бреда Пітта!

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Нагадаємо, що Анджеліна Джолі вже кілька років є послом доброї волі ООН. Вона допомагає біженцям із різних куточків планети. Раніше актриса відвідала українських онкохворих дітей у Римі.