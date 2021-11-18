Стильний спорт-шик: Настя Каменських показала, як елегантно носити спортивний костюм

Настя Каменських вважає, що під масками не співаки / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Настя Каменських минулого ефіру шоу "Маска" посперечалася з Олею Поляковою через Потапа , а наступного випуску обіцяє здивувати сміливим образом. Культовий спортивний костюм Настя пропонує носити у новій інтерпретації. Розслаблений силует диктує свободу руху та самовираження, а елегантні пір'їнки розставляють стильні акценти в образі. Таким чином співачка створила по-справжньому сучасний та неординарний мікс спорту та шику.

Бьюті-образ зірки вражає своєю елегантністю . Акцентом у макіяжі стали звабливі червоні губи, а висока зачіска з випущеними пасмами ідеально завершує цей ансамбль .

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Настя Каменських у елегантному образі у стилі спорт-шик / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Напередодні п'ятого ефіру таємничого шоу "МАСКА", де ми побачимо виступи масок групи А, Настя поділилася своїми думками стосовно учасників. На думку Каменських, половина учасників, які ховаються під масками, не професійні співаки. .

У цьому ефірі ми зможемо поставити учасникам більше питань, які, сподіваюся, допоможуть нам наблизитися до розгадки. Припущення я маю, але зараз відкривати карти не буду – дивіться все у новому випуску "МАСКИ" цієї суботи, – зазначила зірковий детектив масштабного шоу каналу "Україна" NK | Настя Каменських.

Нагадаємо, NK | Настя Каменських разом зі своїми колегами зірковими детективами Олею Поляковою, Олегом Винником, Андрієм Данилком та DZIDZIO розгадує знаменитостей під масками у другому сезоні масштабного проекту каналу "Україна".

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Дивіться новий випуск найзірковішого та загадкового на українському телебаченні шоу "МАСКА" цієї суботи, 20 листопада, о 21:00 на каналі "Україна"!

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