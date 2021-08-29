Сумська поскаржилася на здоров'я і нарвалася на критику своїх же прихильників

Ольга Сумська поскаржилася на проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/olgasumska
Не всі поспівчували Ользі Сумській через її проблем зі здоров'ям. Артистка не уточнила, що саме з нею не так, але розповіла, що на час змушена відмовитися від вживання деяких продуктів і виконувати рекомендації лікарів.
Апарат показав всі продукти, які не сприймає мій організм – каву, чай, яйця, глютен, а я дуже люблю лате! Тож, на місць доведеться відмовитись від деяких продуктів і напоїв! – написала в пості Сумська.
Вона додала, що їй також рекомендували займатися спортом і пити більше води.
Деякі підписники Ольги сумської їй поспівчували, але багато хто захейтив акторку за рекламу клініки.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
У коментарях Сумську критикують, а та навіть відповідає деяким користувачам.
- "Розчарування, Оля, розчарування... Не треба реклами".
- "От мені цікаво, а чому відомі люди не можуть рекламувати достойних представників нашої медицини? У чому розчарування?", – відповіла Ольга Сумська.
- "Ніби розумна жінка, а аналізи на антитіла по долоні робить"
- "Це просто реклама. Шкода, що медійні люди рекламують відверту нісенітницю. Але гроші вирішують все".
- "Заплатили хорошу суму грошей! Прорекламувала. Ось і все!"
Нещодавно Ольга Сумська святкувала 55-річчя. Ми публікували добірку архівних світлин акторки з часів її юності тут.
Про що говорить Instagram-сторінка Ольги Сумської – в сюжеті:
Ще новини на тему: