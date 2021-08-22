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Ольга Сумська відзначає ювілей: 5 шикарних фото з архіву актриси

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
22 серпня, 14:54
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Українська актриса Ольга Сумська 22 серпня відзначає день народження. Сьогодні кінозірці виповнюється 55 років!
Актриса Ольга Сумська відзначає ювілей
Актриса Ольга Сумська відзначає ювілей / Фото: instagram.com/olgasumska

У своєму віці Сумська виглядає приголомшливо, а часом її навіть плутають зі старшою дочкою Антоніною. Ми зібрали добірку фото Ольги Сумської, щоб показати, як народна улюблениця виглядала в молодості.

Біографія Ольги Сумської

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Ольга Сумська – українська актриса і телеведуча. Виросла майбутня зірка в родині акторів в місті Львові. Батьки служили в драматичному театрі імені Івана Франка та постійно пропадали на роботі. Ольга росла не одна, а разом зі старшою сестрою Наталею. Сестри часто бували в театрі і майже все дитинство провели за лаштунками. Це визначило їхнє майбутнє – обидві вибрали акторську професію.

Вперше Ольга зіграла маленьку роль у виставі "Дженні Герхардт", коли їй було всього 5 років. А на екранах дівчина з'явилася, коли їй виповнилося 17. У "Вечорах на хуторі біля Диканьки" їй дісталося відразу 3 ролі: Музи, сотниківна і Панночки.

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Сумська-молодша бачила своє майбутнє пов'язаним лише з професією актриси. Тому вступила до Київського інституту театрального мистецтва. У 1987-му вона була прийнята в трупу театру російської драми імені Лесі Українки.

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Ольга Сумська в молодості / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в молодості / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в молодості / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в молодості / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в молодості / Фото: instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в молодості / Фото: instagram.com/olgasumska
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Популярність на телебаченні актриса отримала завдяки ролі Роксолани в однойменному серіалі і в двох продовженнях – "Кохана дружина халіфа" і "Володарка імперії". Зараз актриса дуже затребувана в сучасному українському кінематографі.

Дивіться прекрасний серіал за участі Ольги Сумської.

Серіал "Помилковий лист" з Ольгою Сумською
дивiться на olltv
Дивитися

Раніше ми писали, що Ольга Сумська розповіла про конфлікт зі старшою дочкою . Актриса зізналася, чому рідні ображаються на неї.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було якихось очікувань з приводу цього концерту... У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі.

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