Сумська в купальнику вразила фігурою, стоячи в обнімку з Борисюком в Єгипті (фото)

Зіркова акторська пара Ольга Сумська та Віталій Борисюк продовжують свій насичений відпочинок в Хургаді, в Єгипті, куди вони прилетіли з їхньою молодшою донькою Анною

Віталій Борисюк та Ольга Сумська в Єгипті / Фото: instagram.com/olgasumska

Прямо там Ольга Сумська і влаштувала сюрприз Віталію Борисюку – артистка підготувала "райський" сніданок в басейні. Тепер же зіркове подружжя просто ділиться яскравими моментами відпочинку та спільними щасливими селфі.

На фото, які з'явилися в Instagram-акаунті Ольги Сумської, вони з Віталієм Борисюком позують в басейні на території модного готелю Rixos Premium Magawish, в якому вони зупинилися. Акторка позувала в купальнику вишневого кольору, задоволено усміхаючись на камеру.

Ольга Сумська відпочиває в Єгипті з чоловіком / Фото: instagram.com/olgasumska

На іншому фото Ольга Сумська обняла Віталія Борисюка, який в той момент сміявся.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська була з мінімумом макіяжу – зірка просто підкреслила очі та додала блиск на губи. Втім, зірка нерідко позує і без мейк-апу, показуючи, що природність прикрашає жінку. А на підтвердження того, ці чудові українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.

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Ольга Сумська відпочинку в Єгипті / Фото: instagram.com/olgasumska

Але зіркова парочка відпочивала не тільки в басейні. Ольга Сумська також показала кадри, як вони з чоловіком плавають в Червоному морі. Віталій Борисюк був в масці для дайвінгу та співав українську пісню.

Дивіться інтерв'ю Анни Борисюк про знущання в школі та акторську кар'єру:

Раніше Віталій Борисюк прямо в басейні заспівав Ользі Сумській свою нову пісню.