30 липня відзначається Міжнародний день друзів. Ігор Пупков та Олег Панюта розповіли, що дружать зі своїми колегами Оксаною Гутцайт і Яніною Соколовою

Чи існує дружба на телебаченні - особистий досвід ведучих Ігоря Пупкова і Олега Панюти / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чи може конкуренція в професії стати перешкодою справжній дружбі? З нагоди Міжнародного дня друзів, який відзначають 30 липня, ведучі новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" розповіли історію знайомства і приятельства зі своїми зірковими колегами.

Ігор Пупков дружить з Оксаною Гутцайт

Ігор Пупков дружить з Оксаною Гутцайт / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ігор Пупков описує знайомство з вірною подругою, ведучою новин Оксаною Гутцайт, як дуже раптове і хвилююче. На той момент телеведучі знали один одного тільки заочно. Їхня перша зустріч відбулася випадково, і навіть не на зйомках, а в досить несподіваному місці – на сходах спортзалу.

Як описує знайомство сам телеведучий:

Оксана вже поверталася, а я тільки йшов на тренування. Пам'ятаю, сказав: "Привіт!" І все. Так і здружилися. З нею я можу порадитися з багатьох питань. Оксана – людина-позитив! Не осудить і не відвернеться. Може трохи пожурити, але потім сказати: "Ти ж знаєш, як я тебе люблю ..."

За словами Ігоря Пупкова, Оксана з тих, хто не прикидається і не грає роль. Людина-щирість.

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Оскільки телеведучі працюють на каналах-конкурентах, то не можуть обговорювати питання, що стосуються подачі матеріалу. Але зізнаються, що із задоволенням дивляться ефіри і навіть роблять фото з телевізором і відправляють один одному.

Олег Панюта дружить з Яніною Соколовою

Олег Панюта дружить з Яніною Соколовою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведучий "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта, як виявилося, має не тільки дружні, але і родинні зв'язки з популярною телеведучою і актрисою Яніною Соколовою. Друзі познайомилися в 2006 році, коли Олег Панюта працював креативним продюсером ранкового шоу і для проекту шукав дві пари ведучих.

Як знайомство з Яніною згадує Олег Панюта:

Під час відбору я зустрівся з талановитою журналісткою, яка на той час вже вела свою програму на запорізькому ТБ, а в Києві вчилася в університеті Карпенка-Карого. Я її побачив і зрозумів, що у мене є одна з ведучих.

Але, згадує Панюта, за 10 днів до старту проекту відбулася неприємність з співведучим Яніни. Тому, він повинен був швидко вирішити цю проблему і, оскільки часу на пошуки нового партнера було мало, він сів з нею в кадр.

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Так з керівника і підлеглої, Панюта і Соколова перетворилися в співведучих ефіру. Колеги і зараз періодично перетинаються на різних вечірках, масштабних подіях – зокрема, Одеському кінофестивалі, який будуть вести разом цього року в п'ятий раз поспіль.

Олег Панюта розповідає, як підтримує стосунки з телеведучою зараз:

У 2009 році народилася моя Анютка. Ми з Яніною вже разом не працювали, але стосунки підтримували, і я запропонував їй стати хрещеною мамою доньки. Потім, коли у Яніни народився син, вона з чоловіком запропонували мені так само стати хрещеним батьком Мирона. Тому, ми перехресні куми. Хоча дехто каже, що так не можна.

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