Весілля не буде? У Мережі переживають за стосунки Меган Фокс та її нареченого

Меган Фокс спровокувала чутки про розставання з Machine Gun Kelly / Фото: Getty Images, Instagram

Пару Меган Фокс та репера Machine Gun Kelly вважають однією з найгарячіших парочок в шоубізі. Вони не розлучні з 2020 року. Крім того, цьогоріч бойфренд акторки нарешті освідчився їй. Однак схоже, що шлюб закоханих може піти нанівець! У Мережі помітили тривожний знак у стосунках Меган та її нареченого.

Днями зірки відвідали премію Daily Front Row Awards. І все б нічого, якби не один інцидент.

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Меган Фокс та Machine Gun Kelly разом позували на червоній доріжці та усміхалися на камеру. Але, коли музикант спробував поцілувати кохану – вона не відповіла взаємністю і публічно відсторонилася від нього. Ба більше, акторка виглядала дещо роздратовонаю, а її наречений – вкрай розгублено. Цього не помітити не можливо.

Відео з незручним моментом поширилося Мережею. Багато користувачів висловлюють свої переживання за стосунки закоханих та припускають, що їхнього довгоочікуваного весілля може і не бути.

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Нагадаємо, заради репера Меган Фокс розлучилася з Брайаном Остіном Гріном. У експодружжя є троє дітей.

Machine Gun Kelly та Меган Фокс познайомилися на зйомках фільму "Північ на злаковому полі". Вони завжди разом відвідують світські заходи і знаходяться в центрі уваги.

Раніше ми розповідали, як акторка допомагає бойфренду впоратися з наркозалежністю.