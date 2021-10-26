Надзавдання – в Україні стати українцем: 6 головних цитат Бардаша із інтерв'ю з Гордоном

Головне з інтерв'ю Бардаша у Гордона / Фото: YouTube

У 2019 році український продюсер Юрій Бардаш дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю, яке довго було на слуху. Тоді творець "Грибів" та "Quest Pistols" заявив, що "спостерігає свавілля в країні" говорячи про військові дії на Донбасі та про ситуацію з російською та українською мовами.

Через два роки Бардаш уже інший – про це він зізнався Дмитру Гордону. Артист виховує в собі українця та хоче розвивати українську культуру.

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Ми подивилися інтерв'ю та зібрали шість найцікавіших висловлювань Юрія Бардаша.

Про потрапляння в "Миротворець"

Бардаш з'явився на сайті після інтерв'ю з Дудьом. Юрій зізнався, що йому було прикро через те, та не заперечує, що тоді конфлікт був усередині нього – згодом він переосмислив свої погляди та створив україномовний проєкт – Wellboy.

Я запитав: "Невже я не розумію свій народ, свою країну?" Я почав шукати українство у собі. Для мене розмовляти на цю тему, одягати вишиванку не означає бути українцем. Для мене бути українцем значить розуміти культуру, розуміти людей. І я почав шукати в собі це українство.

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Юрій Бардаш / Фото: YouTube

Про конфлікт України та Росії

Біди України – це те, що ми перебуваємо між двома цивілізаціями. Ми посередині, і нас, звісно, рвуть на частини. Геополітичне розташування нашої країни визначає той конфліктний стан, у якому ми живемо вже котрий рік, – вважає Бардаш.

Про Крим

Дмитро Гордон вирішив не запитувати у Бардаша "Чий Крим?", натомість поцікавився у музиканта, чи зрозумів той для себе, чий Крим.

У слові "зрозуміли" є певний період, який має бути для усвідомлення. Це 100%. Для мене Крим, звісно, український. Завжди ним був і мав залишатися. Це факт. Як може бути інакше? Прийшли люди, забрали...

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Дмитро Гордон та Юрій Бардаш / Фото: instagram.com/gordondmytro

Про наркотики

Травка, я вважаю, це найважчий наркотик... Це так само, як пиво, я вважаю, найжорсткіший алкоголь. Тому що начебто щось легке, та амбіцій більше немає, перемагати ти вже не хочеш нікого, всі проблеми йдуть, контроль весь йде, ти просто стаєш ватою, – поділився Бардаш.

Він додав, що також три роки вживав MDMA, але сталося це з ним вже у свідомому віці. А нині підліткам, зазначив Юрій, доступно багато наркотичних речовин.

Про успіхи зірок

Дмитро Гордон також поцікавився у гостя, як той ставиться до успіху Світлани Лободи в Росії. На що Юрій відповів, що йому все одно, а захоплює його такий успіх, якого досяг Wellboy.

Мене захоплює мегауспіх, що стався із Вельбоєм за тиждень. Оце мене захоплює, – відповів продюсер.

Wellboy у 2021 році почав співпрацювати з Юрієм Бардашем / Фото: instagram.com/a.wellboy

Про Андрія Кузьменка

Юрій Бардаш працював у програмі "Шанс" хореографом. Тоді зірками шоу були Наталія Могилевська та Кузьма – вони готували молодих артистів до виступу. За словами Юрія, він одразу спрацювався із Кузьмою і за три роки спільної роботи вони ніколи не мали конфліктів.

Це завжди було чудово. Він ніколи не напрягав, він дуже любив "квестів" (група "Quest Pistols" – ред.), він завжди з повагою ставився. Його вся країна любила, у ньому понтів було нуль, – розповів Юрій Бардаш.

Дивіться повне інтерв'ю Юрія Бардаша у Дмитра Гордона:

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