Світлана Лобода зі сльозами на очах закликала зупинити війну в Україні

Світлана Лобода визнала, що в Україні війна / Фото: instagram.com/lobodaofficial

П'ятий день Україна продовжує виборювати свою свободу. Співачка Світлана Лобода публікувала кілька дописів, що переживає через події в рідній країні. Проте на п'ятий день артистка наважилася записати відео та визнала, що в Україні війна.

Лобода зазначила, що вона українська співачка, але останні чотири роки працювала в Росії, Україні та Європі. Нині Світлана Лобода живе в Європі, але її рідні та друзі залишилися в Україні.

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Я не можу зібрати себе і не знаю, що робити. Я хочу сказати, що зараз у моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей убивають, вони змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, з ними поряд маленькі діти. Багато хто намагається втекти під кулями, під ракетами. У мене в Києві моя сім'я, мій тато, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі. І вони всі ховаються у гаражах, по підвалах, у метро, тому що вивезти їх ми поки що не можемо, це небезпечно. Ми всі малі люди, ми нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі і які можуть зробити так, щоб усе це пекло закінчилося. Це глобальна катастрофа для всього світу, і до чого ми прийдемо – незрозуміло. Наше життя на волосині... Ну, ми ж усі хочемо миру...

Світлана наголосила, що на неї підписано 10 мільйонів росіян. Артистка хоче достукатися до підписників.

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