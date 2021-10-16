Свобода або хайп? Як українські зірки ставляться до ЛГБТ + (відео)

Зірки шоу-бізнесу висловилися про своє ставлення до ЛГБТ + / Фото: YouTube

Влітку цього року співак MELOVIN зробив публічний камінг-аут, зізнавшись в бісексуальності прямо на сцені фестивалю Atlas Weekend.

Після того, як артист поцілував спочатку дівчину, а потім і хлопця, знаменитості та їхні думки щодо такого публічного прояву своїх почуттів розділилися на два табори. Хтось вважає такий крок просто хайп і не схвалює його.

Реклама

Я не розумію. Ну це хайп для мене насамперед. Навіщо? Ну живи ти собі спокійно. Хто треба, хто захоче дізнатися, він про це дізнається. Шо ти про це кричиш?, – не розуміє учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев.

Модель плюс-сайз і власниця найбільшого бюста України Міла Кузнєцова не має нічого проти людей з іншою орієнтацією, та до публічних камінг-аутів, на кшталт зізнання Меловіна в бісексуальності зі сцени, також ставиться скептично.

Я ось цю ситуацію вважаю просто хайпом. Він артист і це його популярність. Це піар, чорний піар, – говорить жінка.

Міла Кузнєцова камінг-аут Меловаіна вважає хайпом / Фото: YouTube

Реклама

А ось співачка Злата Огнєвіч виступає за будь-який прояв своєї особистості і своєї свободи. Навіть якщо це публічний камінг-аут Мела.

Так, я його підтримувала тоді, підтримую зараз і підтримую всіх людей, які наважуються сказати світу про свободу вибору, – каже артистка.

Камінг-аути камінг-аутами. А як українські знаменитості ставляться загалом до публічних проявів ЛГБТ? Коли, наприклад, хлопці тримаються за руки. Або дівчата цілуються на публіці. Або ж просто одностатеві пари проявляють ніжність.

Реклама

Наталка Денисенко відкрито говорить із сином на теми сексу / Фото: YouTube

І тут зірки не стримували себе у висловлюваннях. Однією з перших свою думку озвучила акторка Наталка Денисенко:

Я все-таки за чоловічність і жіночність. Я за те, щоб людство було гармонійним. Звичайно є такі штуки і вони завжди були. Є такі люди, так, ми приймаємо їх, не будемо їх засуджувати. Але все-таки краще, щоб були жінки і чоловіки.

Олександр Стоянов, як і Денисенко, виховує своїх дітей досить консервативно. При цьому танцюрист зізнається, що у нього багато друзів геїв.

Я сподіваюся і впевнений, що мій син продовжить наш рід, що у нього буде дружина, що у них будуть дітки, у мене будуть онуки і ми будемо рухатися в стандартному напрямку, – каже чоловік Катерини Кухар.

Олександр Стоянов дотримується консервативних поглядів / Фото: YouTube

А ось танцівниця Ілона Гвоздьова не тільки проти публічного прояву почуттів сексуальних меншин. Жінка вважає людей, які кохаються з особами своєї статі, "травмованими".

Це люди, у яких була якась травма. Обов'язково вона була в дитинстві... А сьогодні це взагалі модно. Це якось престижно... Світ сходить з розуму, – вважає Гвоздьова.

Дизайнер Андре Тан тим часом закликає всіх не приховувати своїх почуттів незважаючи на орієнтацію і погляди інших. Він також упевнений, що ми живемо в "прекрасний час свободи" .

Детальніше дивіться в сюжеті:

Ще новини на тему: