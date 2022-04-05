Свобода в обмін на совість: Михайло Єфремов підтримав війну в Україні заради дострокового звільнення

Актор Михайло Єфремов / Фото: Getty Images

Наразі Михайло Єфремов відбуває покарання в колонії за смертельно ДТП у вересні 2020 року. Суд засудив актора до семи років позбавлення волі, проте він не втрачає надію вийти з в'язниці раніше.

Адвокат Єфремова Петро Хархорін виданню Mk.ru розповів, що вони разом з його клієнтом звернулися до Верховного суду з проханням про дострокове звільнення. Винуватець ДТП пробув у в'язниці 22 місяці і вирішив, що цього буде достатньо.

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З таким проханням до суду Єфремов звертається вже не вперше, але постійно отримує відмову. Цього разу для більшої переконливості Єфремов вирішив навіть відмовитися від власних принципів і підтримати кровопролитну війну в Україні.

Я йому прямо запитав: "Міш, як ти ставишся до цієї ситуації?" На що він мені відповів: "Я проти війни у будь-якому прояві, але я вважаю, що керівництво нашої країни не мало іншого виходу", – передав слова Єфремова його адвокат.

Нагадаємо, що раніше Єфремов виступав проти путінської політики і навіть був обличчям проєкту "Громадянин поет", в якому висміював російську владу в політичній сатирі. Також у 2014 році актор виступив проти анексії Криму та підтримав суверенітет України.

Але схоже, що совість не така цінна, як свобода...

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